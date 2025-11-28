Honkonge baigtos gaisro gesinimo operacijos: žuvusiųjų skaičius išaugo iki 128

Pasak ugniagesių tarnybos, liepsnos buvo „iš esmės užgesintos“ 10.18 val. (2.18 val. Grinvičo laiku) ir „gaisro gesinimo operacijos baigtos“, vyriausybės atstovas telefonu pranešė AFP.
Gaisras kilo trečiadienio popietę „Wang Fuk Court“ gyvenamųjų namų kvartale šiauriniame Tai Po rajone ir greitai išplito per aštuonis jo pastatus, virsdamas pragaru, liepsnojusiu ilgiau nei 36 valandas.
Teisėtvarkos institucijos pradėjo aiškintis gaisro priežastis, įskaitant pastatytus bambukinius pastolius ir ant jų užleistą plastiko tinklą, nes buvo vykdoma didelio masto renovacija.
Pradėtas tyrimas
Tai buvo mirtiniausias gaisras Honkonge nuo 1948 m., kai sprogimas ir po jo kilęs gaisras nusinešė mažiausiai 135 žmonių gyvybes.
Mirtini gaisrai anksčiau buvo dažna nelaimė tankiai apgyvendintame Honkonge, ypač skurdesniuose rajonuose, tačiau pagerėjusios saugos priemonės gerokai sumažino jų skaičių.
Honkongo kovos su korupcija institucija ketvirtadienį pranešė pradėjusi tyrimą dėl renovacijos darbų komplekse, praėjus kelioms valandoms po to, kai policija pranešė, kad sulaikė tris vyrus, kurie, kaip įtariama, neatsargiai paliko putplasčio pakuotes toje vietoje, kur kilo gaisras.
Komplekso gyventojai AFP sakė, kad negirdėjo jokių gaisro pavojaus signalų ir turėjo eiti nuo durų prie durų, kad įspėtų kaimynus.
Honkongo valdžios institucijos po nelaimės nedelsdamos imsis tikrinti visus gyvenamuosius kompleksus, kuriuose vykdomi dideli darbai, ketvirtadienį pranešė miesto vadovas Lee, o miesto antrasis pareigūnas Ericas Chanas pridūrė, kad „būtina skubiai ir visiškai pereiti prie metalinių pastolių“.
Iš 94 žmonių, kurių mirtis buvo patvirtinta iki 6 val. vietos laiku (22.00 val. Grinvičo laiku ketvirtadienį), vienas buvo 37 metų ugniagesys, o du – namų darbininkai migrantai iš Indonezijos.
Honkongo vyriausybė paskelbė steigianti 300 mln. Honkongo dolerių (38,5 mln. JAV dolerių) fondą, skirtą padėti gaisro aukoms.
Miesto valdžia pranešė, kad atidarė devynis prieglobsčio centrus ir organizuoja laikiną nakvynę bei skiria skubios pagalbos lėšas tiems, kurie neteko savo namų.
Sustabdytas pasirengimas Honkongo įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimams, kurie buvo numatyti gruodžio 7 d.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!