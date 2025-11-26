 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Tragiškas gaisras Honkonge nusinešė mažiausiai 36 gyvybes

2025-11-26 19:59 / šaltinis: BNS
2025-11-26 19:59

Honkongo gyvenamųjų namų komplekse per gaisrą, išplitusį per septynis daugiaaukščius pastatus, remiantis atnaujintais duomenimis, žuvo mažiausiai 36 žmonės, nurodė miesto vadovas Johnas Lee.

Honkongo gyvenamųjų namų komplekse per gaisrą žuvo mažiausiai 36 žmonės (nuotr. SCANPIX)

Honkongo gyvenamųjų namų komplekse per gaisrą, išplitusį per septynis daugiaaukščius pastatus, remiantis atnaujintais duomenimis, žuvo mažiausiai 36 žmonės, nurodė miesto vadovas Johnas Lee.

0

Jo teigimu, dar 279 žmonės laikomi dingusiais be žinios.

„Kol kas per šį gaisrą žuvo 36 žmonės, o 279 žmonės laikomi dingusiais be žinios. Ligoninėje tebėra 29 žmonės, septynių iš jų būklė yra kritinė“, – pareiškė Honkongo vadovas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Honkongo priešgaisrinės tarnybos anksčiau skelbė apie mažiausiai 13 žuvusiųjų ir 15 sužeistųjų. 

Trečiadienį kilęs gaisras, kuris vis dar nebuvo užgesintas, sukrėtė Kinijos finansų centrą, kuriame yra vieni tankiausiai apgyvendintų ir aukščiausių pasaulyje daugiabučių.

Vietos žiniasklaidos filmuotoje medžiagoje matyti, kaip nuo statybinių pastolių kyla tirštų dūmų stulpai.

Iš įrašų matyti, kad gyvenamųjų namų kompleksą sudaro aštuoni blokai su beveik 2 tūkst. butų, kuriuose, manoma, gyvena apie 4,8 tūkst. gyventojų.

Vaizdo įrašuose taip pat matyti keli greta stovintys pastatai, degantys atvira liepsna. Sutemus iš daugelio butų buvo matomos kylančios liepsnos ir dūmai.

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) paragino Honkongą dėti visas pastangas ir kuo greičiau užgesinti gaisrą, siekiant išvengti daugiau aukų ir nuostolių, pranešė valstybinė žiniasklaida. 

