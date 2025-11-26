 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Baisybės Honkonge: gyvenamuosius pastatus apėmė gaisras, žuvo mažiausiai 13 žmonių

2025-11-26 13:20 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 13:20

Didelis gaisras gyvenamajame komplekse Honkonge pražudė mažiausiai 13 žmonių, o dar 15 buvo sužeisti, pranešė kelios žiniasklaidos priemonės. Institucijos popietę (vietos laiku) „Wang Fuk Court“ komplekse Tai Po rajone įsiplieskusį gaisrą priskyrė aukščiausiai – 5 – kategorijai. Kodėl kilo gaisras, kol kas nenurodoma.

Žvakė (tv3.lt fotomontažas)

0

Tarp žuvusiųjų yra ir vienas ugniagesys. Kinijos specialiosios administracinės teritorijos vyriausybė patvirtino, kad 37 metų ugniagesys buvo rastas be sąmonės įvykio vietoje, nuvežtas į ligoninę, kur nuo sužalojimų mirė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot pranešimų, liepsnos apėmė septynis pastatus. Popietę sulaukta butuose įstrigusių gyventojų skambučių. Iš viso kompleksą sudaro aštuoni 32 aukštų gyvenamieji namai, kuriuose iš viso yra beveik 2 tūkst. butų. Visi pastatai dėl renovacijos darbų buvo apstatyti bambukiniais pastoliais. 

Nuotraukose ir įrašuose iš nelaimės vietos buvo matyti dideli dūmų debesys, kylantys iš pastatų. 

Netoliese esančių namų gyventojai buvo paraginti būti užsidarius langus ir duris ir vengti teritorijos aplink degančius pastatus.

Pasak Honkongo leidinio „South China Morning Post“, su ugnimi kovojo daugiau kaip 760 ugniagesių, taip pat atskubėjo 400 policininkų.

