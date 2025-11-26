Baisybės Honkonge: gyvenamuosius pastatus apėmė gaisras, žuvo mažiausiai 13 žmonių

Tarp žuvusiųjų yra ir vienas ugniagesys. Kinijos specialiosios administracinės teritorijos vyriausybė patvirtino, kad 37 metų ugniagesys buvo rastas be sąmonės įvykio vietoje, nuvežtas į ligoninę, kur nuo sužalojimų mirė.
Anot pranešimų, liepsnos apėmė septynis pastatus. Popietę sulaukta butuose įstrigusių gyventojų skambučių. Iš viso kompleksą sudaro aštuoni 32 aukštų gyvenamieji namai, kuriuose iš viso yra beveik 2 tūkst. butų. Visi pastatai dėl renovacijos darbų buvo apstatyti bambukiniais pastoliais.
Nuotraukose ir įrašuose iš nelaimės vietos buvo matyti dideli dūmų debesys, kylantys iš pastatų.
Netoliese esančių namų gyventojai buvo paraginti būti užsidarius langus ir duris ir vengti teritorijos aplink degančius pastatus.
Pasak Honkongo leidinio „South China Morning Post“, su ugnimi kovojo daugiau kaip 760 ugniagesių, taip pat atskubėjo 400 policininkų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!