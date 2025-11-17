 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Danijoje buvo laikinai uždarytas oro uostas: pastebėti dronai

2025-11-17 12:49 / šaltinis: BNS
2025-11-17 12:49

Danijoje sekmadienį vėlai vakare kelioms valandoms buvo uždarytas šalies šiaurėje esantis Olborgo oro uostas po to, kai pranešta apie netoliese skraidančius dronus.

Rusijos oro erdvę sudrebino Ukrainos dronai: oro uostai turėjo apriboti veiklą (nuotr. SCANPIX)

Pastaruoju metu keliose Europos šalyse, įskaitant Daniją, įvyko visa virtinė paslaptingų incidentų su dronais, nukreiptų prieš oro uostus ir svarbias karines vietas.

0

Pastaruoju metu keliose Europos šalyse, įskaitant Daniją, įvyko visa virtinė paslaptingų incidentų su dronais, nukreiptų prieš oro uostus ir svarbias karines vietas.

„Dėl įtartinos dronų veiklos vakar vakare nuo 21 val. 30 min. (vietos, 22 val. 30 min. Lietuvos laiku) iki 23 val. 15 min. (vietos, 0 val. 15 min. Lietuvos laiku) oro uostas buvo uždarytas tūpimui ir kilimui“, – pirmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė Danijos oro eismo kontrolės bendrovės „Naviair“ atstovas spaudai Janas Eliassenas (Janas Eliasenas).

Anot jo, dėl uždarymo buvo paveikti keturi skrydžiai.

Šis incidentas įvyko beveik du mėnesiai po to, kai dėl paslaptingų dronų skrydžių virš Danijos buvo uždrausti civiliniai dronų skrydžiai vienai savaitei, siekiant užtikrinti saugumą per du Europos viršūnių susitikimus, vykusiuose Kopenhagoje spalio 1–2 dienomis.

Rugsėjo pabaigoje neatpažintų dronų skrydžiai prasidėjo praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Danija paskelbė pirmą kartą įsigysianti tolimojo nuotolio tiksliųjų ginklų dėl Rusijos keliamos grėsmės ateityje.

Danijos tyrėjams iki šiol nepavyko nustatyti asmenų, atsakingų už dronų skrydžius virš Danijos, tačiau ministrė pirmininkė Mette Frederiksen įtarė Rusiją.

„Yra viena pagrindinė šalis, kuri kelia grėsmę Europos saugumui – tai Rusija“ – sakė ji.

Po sekmadienio incidento Šiaurės Jutlandijos policija socialiniame tinkle „X“ parašė, kad „buvo informuota, jog aplink Olborgo oro uostą galėjo būti pastebėtas vienas ar daugiau dronų“.

„Intensyviai atliekame tyrimą šioje teritorijoje. Šiuo metu neturime daugiau informacijos, todėl negalime patvirtinti situacijos tikrumo“, – teigė policija.

