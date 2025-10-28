Netoli Estijos karinės bazės numuštas dronas

„Spalio 17-ąją 16 val. 30 min. (vietos ir Lietuvos laiku) sąjungininkai pastebėjo dronus, skraidančius netoli 2-osios pėstininkų brigados karinės bazės, vienas iš jų buvo numuštas priešdroniniu šautuvu“, – dienraščiui „Postimees“ sakė Estijos gynybos pajėgų Generalinio štabo atstovė Liis Vaksmann.
Pasak L. Vaksmann, gynybos pajėgos ir Policijos ir sienos apsaugos valdyba (PPA) bandė surasti numuštą droną, tačiau toje vietoje, kur jis, kaip manoma, sudužo, nieko nerado.
„Gynybos pajėgos išsamiau nekomentuoja su saugumu susijusių incidentų“, – pažymėjo ji.
