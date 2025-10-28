Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Netoli Estijos karinės bazės numuštas dronas

2025-10-28 14:39 / šaltinis: BNS
2025-10-28 14:39

Netoli Reedo karinės bazės Pietų Estijoje spalio 17 dieną buvo pastebėti du nežinomos kilmės dronai, iš kurių vieną numušė sąjungininkų pajėgos, antradienį pranešė estų dienraštis „Postimees“.

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Netoli Reedo karinės bazės Pietų Estijoje spalio 17 dieną buvo pastebėti du nežinomos kilmės dronai, iš kurių vieną numušė sąjungininkų pajėgos, antradienį pranešė estų dienraštis „Postimees".

1

„Spalio 17-ąją 16 val. 30 min. (vietos ir Lietuvos laiku) sąjungininkai pastebėjo dronus, skraidančius netoli 2-osios pėstininkų brigados karinės bazės, vienas iš jų buvo numuštas priešdroniniu šautuvu“, – dienraščiui „Postimees“ sakė Estijos gynybos pajėgų Generalinio štabo atstovė Liis Vaksmann. 

Pasak L. Vaksmann, gynybos pajėgos ir Policijos ir sienos apsaugos valdyba (PPA) bandė surasti numuštą droną, tačiau toje vietoje, kur jis, kaip manoma, sudužo, nieko nerado. 

„Gynybos pajėgos išsamiau nekomentuoja su saugumu susijusių incidentų“, – pažymėjo ji.



