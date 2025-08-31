Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Čikagos mero kirtis Trumpui: mes nenorime savo gatvėse tankų

2025-08-31 09:27 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-31 09:27

Čikagos meras Brandonas Johnsonas nesutinka su tuo, kad JAV federalinė vyriausybė į jo miestą pasiųstų Nacionalinės gvardijos karius, ir šeštadienį pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo siekiama pasipriešinti gresiančioms priemonėms prieš imigrantus.

Melania Trump ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Čikagos meras Brandonas Johnsonas nesutinka su tuo, kad JAV federalinė vyriausybė į jo miestą pasiųstų Nacionalinės gvardijos karius, ir šeštadienį pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo siekiama pasipriešinti gresiančioms priemonėms prieš imigrantus.

0

Kalbėdamas apie JAV prezidento Donaldo Trumpo nurodymu šį mėnesį Vašingtone dislokuotas pajėgas, B. Johnsonas sakė: „Nenorime savo gatvėse matyti tankų“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Meras perspėjo, kad D. Trumpo įsakymu gali būti dažniau tikrinami leidimai gyventi šalyje.

„Esame gavę patikimų pranešimų, kad liko ne savaitės, o dienos, kol mūsų mieste prasidės tam tikra sukarinta federalinės vyriausybės veikla. Šiuo metu neaišku, kaip tiksliai tai atrodys“, – sakė B. Johnsonas.

„Galbūt kariuomenė padės įgyvendinti prieš migrantus nukreiptas priemones. Galbūt pamatysime Nacionalinės gvardijos karius. Galbūt mūsų gatvėse pasirodys net aktyviosios kariuomenės karių ir šarvuotųjų transporto priemonių. Mes to neprašėme. Mūsų gyventojai to neprašė, bet vis dėlto esame priversti į tai reaguoti.“

D. Trumpas pasitelkė Nacionalinę gvardiją

Meras sakė, kad atsižvelgdamas į šią galimybę jis pasirašė įsakymą, kuriuo nurodė visiems miesto valdžios departamentams apsaugoti gyventojus nuo federalinės valdžios veiksmų.

Todėl vietos policija neturi „bendradarbiauti su kariškiais vykdant policijos patruliavimą ar užtikrinant civilinės imigracijos priemonių įgyvendinimą“, – sakė B. Johnsonas.

Demokratas B. Johnsonas sakė, kad dėl D. Trumpo administracijos „chaotiškumo ir impulsyvumo“ sunku nuspėti, ar ji įgyvendins savo sprendimą dislokuoti karius, ir paragino Respublikonų partijai atstovaujantį prezidentą „persigalvoti“.

Šį mėnesį D. Trumpas pasitelkė Nacionalinę gvardiją, kad pažabotų neva nekontroliuojamą nusikalstamumą Vašingtone, kuriam taip pat vadovauja meras demokratas. Policijos statistikoje nėra jokių įrodymų, kad nusikalstamumas JAV sostinėje būtų išaugęs.

Prezidentas yra užsiminęs, kad kitas miestas, kuriame, jo nuomone, reikia įvesti tvarką, gali būti Čikaga. Jo teigimu, nusikalstamumas šiame mieste yra nekontroliuojamas. Savo ruožtu B. Johnsonas tvirtina, kad žmogžudysčių, apiplėšimų ir susišaudymų skaičius mieste per pastaruosius metus gerokai sumažėjo.

