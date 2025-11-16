Buto pirkimo košmaras: pardavėja pareiškė, kad pinigus išviliojo sukčiai ir kraustytis ji niekur neketina

Rusijoje pastaruoju metu itin dažnai pasitaiko atvejai, kai žmonės, iš santaupų ar su banko paskolomis įsigiję būstą, lieka prasiskolinę ir be nekilnojamo turto. Teismai dažnai stoja į „nukentėjusiųjų“ ankstesnių buto savininkų pusę, kai tik šie pareiškia, kad pinigų neteko dėl sukčių, o sandorio sudarymo metu buvo „paveikti“ ir negalėjo atsakyti už savo veiksmus.
Pirkėja Lilija buvo girdėjusi istorijų, kai butų pardavėjai po sandorio atsisakydavo parduoti, tvirtindami, kad tapo sukčių aukomis. Tačiau moteris nesitikėjo, kad jos atvejis papildys šį sąrašą, nes viskas rodė, kad buto savininkė Klaudija yra sveiko proto ir sąmoninga:
- ji jau 3 mėnesius kartu su nekilnojamojo turto agentu ieškojo pirkėjo;
- jos istorija atrodė įtikinama: pensininkė pastaruosius 2 metus iš tiesų gyveno pas sūnų Australijoje ir norėjo persikelti pas jį gyventi nuolat;
- „sūnus ir Australija“ egzistuoja („Baza“ patvirtino šį faktą), tuo įsitikino ir Lilija, peržiūrėjusi Klaudijos telefono ir socialinių tinklų galeriją.
Be to, sveikatos pažyma parodė, kad pensininkė neturi psichikos problemų, o banke Klaudija dar kartą žodžiu ir raštu patvirtino savo pardavimo motyvus. Tai reiškia, kad Lilija padarė viską, kad patikrintų pardavėjo sąmoningumą, kaip rekomenduoja daryti teisininkai, pažymima „Baza“. Tačiau tai jos neišgelbėjo.
Praėjus vos kelioms dienoms po pardavimo Klaudija pareiškė, kad neketina išsikraustyti, nes 8,5 milijono rublių (virš 90 tūkst. eurų), kuriuos gavo už butą, ji perdavė sukčiams. O Lilijai ji „patarė net nebandyti atvykti į butą“. Moteris vis tiek bando atgauti savo nekilnojamą turtą, bet bijo blogiausio rezultato – likti su 30 metų paskola ir be būsto.
Butą susigrąžino po 6 metų nuo pardavimo
Neseniai viena pensininkė po šešerių metų iš pirkėjo atgavo butą, pateikusi medicininę pažymą su diagnoze, patvirtinančia, kad sandorio sudarymo metu ji buvo neveiksni.
2019 m. pensininkė pardavė butą už 5 mln. rublių. Po šešerių metų, 2025 m., ji pateikė ieškinį, teigdama, kad sandorio sudarymo metu negalėjo atsakyti už savo veiksmus. Teismas pripažino jos argumentus įtikinamais: nuosavybės teisė buvo grąžinta moteriai, o pirkėjas liko be būsto ir be sumokėtų pinigų.
Maža to, naujasis savininkas spėjo investuoti į remontą apie 1 mln. rublių. Kasacinis skundas nebuvo nagrinėjamas – ieškovė turi medicininę išvadą su diagnoze, patvirtinančia jos būklę. Tokių ir panašių istorijų įvairiuose Rusijos regionuose – dešimtys.
Nebežino kaip pirkti butus
Rusijoje šiuo metu prekybos būstais rinkoje susiklostė keista situacija, kai net nekilnojamo turto ekspertai negali pasakyti, kokių priemonių imtis, kad vėliau nekiltų problemų.
Vienu metu pasipylė sukčiavimo atvejai, kuomet iš vyresnio amžiaus žmonių apgaulės būdu išviliojami būstai ir atvejai, kai nukenčia niekuo dėti pirkėjai dėl tariamo ankstesnių būsto savininkų interesų saugojimo.
Didžiausią rezonansą visuomenėje sukėlė dainininkės Larisos Dolinos byla. Atlikėja pardavė savo butą paveikta telefoninių sukčių ir vėliau atidavė jiems už jį gautus pinigus. Supratusi, kad pateko į apgaulės pinkles ji kreipėsi į teismą ir laimėjo bylą – susigrąžino teises į butą. Naujieji buto prestižiniame Maskvos rajone savininkai liko ir be buto, ir be pinigų.
„Nexta“ skelbiama, kad per metus jau užfiksuota apie 3 tūkst. tokių atvejų, kai buvo grąžinti butai ankstesniems savininkams. Teismas, aišku, anuliavus pirkimo-pardavimo sutartį, įpareigoja butą susigrąžinusius savininkus pirkėjams grąžinti pinigus, tačiau beveik visada tokiu atveju jie pareiškia, kad visas lėšas atidavė sukčiams, dar ir greitųjų kreditų prisiėmė. Tokiu atveju butą sąžiningai įsigiję žmonės lieka ir be nekilnojamo turto, ir be pinigų, o dažnai dar ir turi mokėti bankui paskolą.
„Šiuo metu teismai neturi vieningos pozicijos. Dolinos byla iš tiesų sulaukė žiniasklaidos dėmesio, tačiau kol kas statistika yra tokia: maždaug 50 % bylų sprendžiama sąžiningų pirkėjų naudai, o 50 % – grąžinant butus pensininkams, kurie laikomi nukentėjusiaisiais. Galiausiai pirkėjai dažnai lieka be nieko“, – rbc.ru pasakojo nekilnojamo turto agentas Sergejus Smirnovas.
