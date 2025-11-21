 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Bloomberg“: Viktoras Orbanas ruošiasi krizei

Ekspertai sutrikę
2025-11-21 19:45 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-11-21 19:45

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas ruošiasi galimai finansų krizei, tačiau ekspertai nesupranta, kodėl, rašo įtakingas leidinys „Bloomberg“.

„Bloomberg“: Viktoras Orbanas ruošiasi krizei (nuotr. SCANPIX)

Investuotojai nemato jokių ženklų, kad viena geriausiai veikiančių besivystančių rinkų artimiausiu metu galėtų žlugti, pažymima straipsnyje.

11

Investuotojai nemato jokių ženklų, kad viena geriausiai veikiančių besivystančių rinkų artimiausiu metu galėtų žlugti, pažymima straipsnyje.

Orbanas atsigręžia į Trumpą

 V. Orbanas ne kartą kalbėjo apie būtinybę užtikrinti „JAV finansinį skydą“, kuris apsaugotų Vengriją. Jis netgi palygino situaciją su Argentinos atveju, kuriai JAV prezidentas Donaldas Trumpas suteikė paramą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, ši parama grindžiama „keturiais ar penkiais tarptautiniu mastu žinomais, skaidriais ir matomais finansiniais instrumentais“, kurie būtų įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu Vengrija susidurtų su ekonominiais iššūkiais.

Baltieji rūmai V. Orbano teiginių apie finansinę paramą dar viešai nepakomentavo.

Investuotojai sutrikę: kam ruošiasi Orbanas? 

Nors detalės apie Vengrijos planus lieka neaiškios, jo komentarai jau sukėlė abejonių investuotojų tarpe, rašo „Bloomberg“.

Kalbos apie JAV paramą kelia nerimą tiems, kurie jau gauna naudą iš šalies turto kainų istorinio kilimo. Dalies investuotojų nuomone, V. Orbanas gali pralaimėti artėjančius rinkimus, o tai gali pakeisti rinkų dinamiką.

Investuotojai tikisi, kad opozicijos pergalė padidins Vengrijos galimybes gauti daugiau lėšų iš Europos Sąjungos.

Aiškina pasiekęs susitarimą su JAV

Praėjusią savaitę Vengrijos premjeras teigė, esą numatoma parama gali siekti 10–20 mlrd. dolerių (8–17 mlrd. eurų), o JAV požiūriu tai neva nėra didelė suma.

Vengrija anksčiau teigė per vizitą Baltuosiuose rūmuose užsitikrinusi išimtį dėl JAV sankcijų perkant rusišką naftą ir dujas. V. Orbanas tikino, kad sąskaitos už energiją Vengrijoje neaugs tol, kol D. Trumpas bus JAV prezidentu, o Vengrija turės nacionalinę vyriausybę.

Jis aiškino su kolega pasiekęs asmeninį susitarimą, kurį dokumentais dar turės įtvirtinti biurokratai.

Ištiesė pagalbos ranką

„Forbes“ primena, kad spalio mėnesį D. Trumpas ištiesė pagalbos ranką ir kitam prieštaringai vertinamam savo bičiuliui. Su Argentinos prezidentu Javieru Milei jie tuomet sutarė, kad JAV ir Argentinos centrinis bankas apsikeis valiuta iki 20 mlrd. JAV dolerių (17 mlrd. eurų).

Šiuo sandoriu siekta paremti smunkantį Argentinos pesą prieš Argentinos kongreso vidurio kadencijos rinkimus. D. Trumpas sakė, kad sandoris priklausys nuo to, ar J. Milei partija laimės rinkimus, o tai ir įvyko. 

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas vėliau teigė, kad JAV ketina padvigubinti finansinės paramos paketą Argentinai pasiūlydama dar 20 mlrd. JAV dolerių vertės instrumentą su privačių bankų ir valstybinių fondų pagalba.

-
-
2025-11-21 19:54
o svarbiausias klausimas, kas pasikeis tavo supistam gyvenime eunuche?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
