  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Bidenas užsipuolė Trumpą: jis griauna ne tik Baltuosius rūmus, bet ir visą šalį

2025-11-08 17:02 / šaltinis: ELTA
2025-11-08 17:02

Buvęs JAV prezidentas Joe Bidenas užsipuolė savo įpėdinį valstybės vadovo poste Donaldą Trumpą, sakydamas, kad dabartinis prezidentas griauna ne tik Baltųjų rūmų Rytinį sparną, bet ir JAV demokratiją.

Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX)

Buvęs JAV prezidentas Joe Bidenas užsipuolė savo įpėdinį valstybės vadovo poste Donaldą Trumpą, sakydamas, kad dabartinis prezidentas griauna ne tik Baltųjų rūmų Rytinį sparną, bet ir JAV demokratiją.

0

„Žinojau, kad Trumpas ketina sugriauti šalį, bet turiu prisipažinti, kad neturėjau nė menkiausio supratimo, jog ji bus sugriauta tiesiogine to žodžio prasme“, – J. Bideno žodžius, pasakytus penktadienį Omahos mieste vykusiame Nebraskos demokratų partijos renginyje, citavo CNN.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvęs Demokratų partijai atstovaujantis prezidentas, kuriam dabar 82-eji, omenyje turėjo D. Trumpo planus nugriauti Baltųjų rūmų dalį, kurią D. Trumpas nori paversti pokylių sale. D. Trumpas pirmiau buvo sakęs, kad dėl jo pokylių salės planų „dabartinis pastatas nenukentės“.

„Tai puikus jo prezidentavimo simbolis, – kalbėjo J. Bidenas. – Trumpas ėmėsi naikinti ne tik tautos namus, bet ir Konstituciją, teisinę valstybę, pačią mūsų demokratiją.“

J. Bidenas savo kalboje kreipėsi tiesiogiai į D. Trumpą, sakydamas, kad dabartinis prezidentas savo elgesiu užtraukė šaliai gėdą, o turtingųjų interesus iškėlė aukščiau vidutinių amerikiečių interesų.

Anot žiniasklaidos, demokratų pergales praėjusį antradienį vykusiuose Naujojo Džersio ir Virdžinijos gubernatorių rinkimuose bei Niujorko mero rinkimuose J. Bidenas pavadino šviesos spinduliu „labai, labai tamsiu laikmečiu“. Jis sakė, kad JAV piliečiai savo balsais patys nusiuntė žinią D. Trumpui.

Nuo tada, kai sausio mėnesį pasitraukė iš prezidento posto, J. Bidenas retai pasirodo viešumoje. Jis ketino varžytis su D. Trumpu, tačiau po katastrofiškų debatų ir patirdamas demokratų partijos vadovybės bei kitų asmenų spaudimą jis iš rinkimų pasitraukė, o jo vietą užėmė jo viceprezidentė Kamala Harris.

Gegužę paaiškėjo, kad J. Bidenas serga prostatos vėžiu.

Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX)
„Tai tamsios dienos“: Bidenas perspėjo dėl Trumpo keliamo pavojaus Amerikai (1)

