 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pareiškė, kad JAV atstovų D20 susitikime Pietų Afrikoje nebus

2025-11-08 16:04 / šaltinis: ELTA
2025-11-08 16:04

JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad lapkričio mėnesį Pietų Afrikoje vyksiančiame Didžiojo dvidešimtuko (D20) viršūnių susitikime nedalyvaus nė vienas JAV vyriausybės atstovas.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad lapkričio mėnesį Pietų Afrikoje vyksiančiame Didžiojo dvidešimtuko (D20) viršūnių susitikime nedalyvaus nė vienas JAV vyriausybės atstovas.

REKLAMA
0

Apie tai jis pranešė savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“.

„Kol bus pažeidžiamos žmogaus teisės, nė vienas JAV vyriausybės pareigūnas nedalyvaus“, – tvirtino D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pavadino Pietų Afrikoje vyksiantį D20 viršūnių susitikimą „visiška gėda“, teigdamas, kad „afrikanai [olandų kolonistų, taip pat prancūzų ir vokiečių imigrantų palikuonys] yra žudomi ir skerdžiami, o jų žemė ir ūkiai yra neteisėtai konfiskuojami“.

REKLAMA
REKLAMA

Baltųjų rūmų vadovas pridūrė, kad „nekantriai laukia, kada galės surengti 2026 m. D20 viršūnių susitikimą Majamyje, Floridoje“. D20 lyderių susitikimas turėtų įvykti 2025 m. lapkričio 22–23 d. Johanesburge Pietų Afrikoje.

Pietų Afrika nuo 2024 m. gruodžio iki 2025 m. lapkričio pirmininkauja Didžiajam dvidešimtukui.

D. Trumpas kritikuoja Pietų Afriką dėl to, kad šioje šalyje neva pažeidinėjamos baltųjų gyventojų teisės, o vasario mėnesį sustabdė jai teikiamą finansinę pagalbą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų