Trumpas pareiškė, kad JAV atstovų D20 susitikime Pietų Afrikoje nebus

Apie tai jis pranešė savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“.
„Kol bus pažeidžiamos žmogaus teisės, nė vienas JAV vyriausybės pareigūnas nedalyvaus“, – tvirtino D. Trumpas.
Jis pavadino Pietų Afrikoje vyksiantį D20 viršūnių susitikimą „visiška gėda“, teigdamas, kad „afrikanai [olandų kolonistų, taip pat prancūzų ir vokiečių imigrantų palikuonys] yra žudomi ir skerdžiami, o jų žemė ir ūkiai yra neteisėtai konfiskuojami“.
Baltųjų rūmų vadovas pridūrė, kad „nekantriai laukia, kada galės surengti 2026 m. D20 viršūnių susitikimą Majamyje, Floridoje“. D20 lyderių susitikimas turėtų įvykti 2025 m. lapkričio 22–23 d. Johanesburge Pietų Afrikoje.
Pietų Afrika nuo 2024 m. gruodžio iki 2025 m. lapkričio pirmininkauja Didžiajam dvidešimtukui.
D. Trumpas kritikuoja Pietų Afriką dėl to, kad šioje šalyje neva pažeidinėjamos baltųjų gyventojų teisės, o vasario mėnesį sustabdė jai teikiamą finansinę pagalbą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!