Vyriausybės atstovas spaudai Stefanas Kornelius taip pakomentavo JAV planą, kuriame siūloma, kad „Krymas, Luhansko ir Donecko sritys būtų pripažinti de facto Rusijos teritorijomis“, o Chersono ir Zaporižios srityse padėtis būtų įšaldyta palei kontaktinę liniją.
S. Kornelius sakė, kad Kyjivo kariuomenė „turi išlikti pajėgi apsiginti“.
Taip jis atsakė į klausimą apie į planą įtrauktą pasiūlymą, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dydis būtų ne daugiau kaip 600 tūkst. karių.
