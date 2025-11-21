 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Berlynas įvardijo karo Ukrainoje „derybų pradžios tašką“

2025-11-21 15:30 / šaltinis: BNS
2025-11-21 15:30

Vokietija penktadienį pareiškė, kad siekiant užbaigti karą Ukrainoje, kontaktinė linija, arba dabartinė fronto linija, „turi būti derybų pradžios taškas“.

Ukrainos ir Vokietijos vėliavos (nuotr. SCANPIX)

Vyriausybės atstovas spaudai Stefanas Kornelius taip pakomentavo JAV planą, kuriame siūloma, kad „Krymas, Luhansko ir Donecko sritys būtų pripažinti de facto Rusijos teritorijomis“, o Chersono ir Zaporižios srityse padėtis būtų įšaldyta palei kontaktinę liniją. 

S. Kornelius sakė, kad Kyjivo kariuomenė „turi išlikti pajėgi apsiginti“.

Taip jis atsakė į klausimą apie į planą įtrauktą pasiūlymą, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dydis būtų ne daugiau kaip 600 tūkst. karių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

