Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Benjaminas Netanyahu: smūgis Katare pateisinamas dėl jo ryšių su „Hamas“

2025-09-17 07:25 / šaltinis: BNS
2025-09-17 07:25

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyah antradienį pareiškė, kad praėjusią savaitę Katare įvykdytas smūgis prieš „Hamas“ pareigūnus buvo pateisinamas dėl Persijos įlankos valstybės ryšių su šia grupuote.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyah antradienį pareiškė, kad praėjusią savaitę Katare įvykdytas smūgis prieš „Hamas“ pareigūnus buvo pateisinamas dėl Persijos įlankos valstybės ryšių su šia grupuote.

REKLAMA
0

„Kataras yra susijęs su „Hamas“, jis remia „Hamas“, priglaudžia „Hamas“, jis finansuoja „Hamas“ (...) Jis turi stiprių svertų (kuriuos galėtų panaudoti), bet pasirinko to nedaryti“, – spaudos konferencijoje sakė B. Netanyahu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Todėl mūsų veiksmai buvo visiškai pateisinami“, – teigė jis.

Beprecedentis išpuolis prieš „Hamas“ susitikimą Dohoje buvo pirmasis toks Izraelio smūgis prieš JAV sąjungininką Katarą.

REKLAMA
REKLAMA

Per sprogdinimą žuvo šeši žmonės, tarp kurių, anot kovotojų grupuotės ir Izraelio šaltinių, kuriuos citavo nacionalinė žiniasklaida, nebuvo aukščiausių „Hamas“ pareigūnų, į kuriuos taikėsi žydų valstybė.

REKLAMA

Reaguodamas į smūgį, Kataras pirmadienį sušaukė skubų Arabų Lygos ir Islamo bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimą, kuriame dalyvavo beveik 60 šalių, raginančių imtis ryžtingų veiksmų prieš Izraelį.

Kataras nepalaiko diplomatinių santykių su Izraeliu ir jau seniai priima pas save palestiniečių kovotojų grupuotės, kurios 2023 metų spalio 7 dieną įvykdytas išpuolis prieš Izraelį išprovokavo karą Gazos Ruože, lyderius.

REKLAMA
REKLAMA

Ji taip pat atliko svarbų vaidmenį tarpininkaujant tarp Izraelio ir „Hamas“ derybose dėl paliaubų kare ir 251 Izraelio įkaitų, kuriuos per tą puolimą pagrobė palestiniečių kovotojai, paleidimo.

Nuo 2018 iki 2023 metų Kataras, gavęs tuometinio B. Netanyahu kabineto pritarimą, kas mėnesį siuntė milijonus dolerių pagalbai „Hamas“ valdomam Gazos Ruožui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau šiais metais Izraelio žiniasklaida pranešė, kad vidaus saugumo agentūra „Shin Bet“ tiria du B. Netanyahu padėjėjus įtariant juos gaunant pinigus iš Kataro.

Skandalas, pramintas „Katargeitu“, iškėlė klausimų dėl galimos Kataro įtakos premjero biure.

B. Netanyahu, kuris kovo mėnesį buvo iškviestas liudyti tyrime, pasmerkė jį kaip „politinę raganų medžioklę“.

Izraelio žiniasklaida susiejo „Shin Beth“ vadovo Roneno Baro atleidimą ir bandymus atleisti generalinę prokurorę Gali Baharav-Miarą su jų vaidmeniu tyrime.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų