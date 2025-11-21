Bangladeše įvykus žemės drebėjimui žuvo trys žmonės

JAV geologijos tarnybos (USGS) duomenimis, 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas įvyko 10.38 val. (04.38 val. GMT) netoli Narsingdžio miesto, esančio už maždaug 33 kilometrų nuo Dakos.
Penktadienį ryte įvykęs žemės drebėjimas sukėlė paniką 170 milijonų gyventojų, kurių dauguma – musulmonai, turinčioje šalyje, kurioje tądien buvo ne darbo diena ir daugelis žmonių laiką leido namuose.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai Dakoje matė gatvėse verkiančius žmones, kiti atrodė sukrėsti.
Sveikatos apsaugos departamentas pranešė, kad žuvo trys žmonės, tarp jų – medicinos studentas.
USGS įspėjo apie galimą didelį aukų skaičių ir žalą.
Bangladešo meteorologijos departamento duomenimis, žemės drebėjimas truko 26 sekundes, jo epicentras buvo Narsingdžio Madhabdžio rajone, o stiprumas siekė 5,7 balo.
Galingi virpesiai buvo juntami net Indijos Kalkutos mieste, esančiame už daugiau nei 325 kilometrų nuo epicentro.
Šiame mieste esantys naujienų agentūros AFP žurnalistai matė žmones, po staigaus sukrėtimo bėgančius iš biurų ir namų.
Apie nukentėjusiuosius ar didelę žalą Indijoje kol kas nepranešama.
