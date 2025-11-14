 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Rinkimų dieną Bangladešas žada rengti referendumą dėl demokratinių reformų

2025-11-14 10:07 / šaltinis: BNS
2025-11-14 10:07

Laikinasis Bangladešo lyderis Muhammadas Yunusas ketvirtadienį pareiškė, kad tą pačią dieną, kaip ir 2026 metų vasario mėnesį numatyti parlamento rinkimai, bus surengtas referendumas dėl svarbios demokratinių reformų chartijos.

Rinkimų dieną Bangladešas žada rengti referendumą dėl demokratinių reformų (nuotr. SCANPIX)

0
85 metų Nobelio taikos premijos laureatas M. Yunusas, iki rinkimų vadovaujantis Pietų Azijos valstybei, sakė, kad perėmęs valdžią po praėjusiais metais įvykusio sukilimo paveldėjo visiškai sugriautą politinę sistemą.

Jis teigė, kad reformų chartija, kurią jis propagavo kaip kertinį savo palikimo akmenį, yra gyvybiškai svarbi siekiant užkirsti kelią autoritarinio valdymo sugrįžimui.

„Nusprendėme, kad referendumas bus surengtas tą pačią dieną kaip ir kiti parlamento rinkimai“, – sakė M. Yunusas nacionaliniame kreipimesi.

„Tai niekaip nesutrukdys siekti reformų tikslo. Rinkimai bus šventiškesni ir prieinamesni“, – tvirtino jis.

Dokumentas, pavadintas „Liepos chartija“ pagal praėjusių metų sukilimą, per kurį buvo nuversta ankstesnė vyriausybė, sukėlė įtemptus ginčus tarp partijų, besivaržančių dėl valdžios prieš vasario mėnesį numatytus rinkimus.

Reformų plane numatoma sustiprinti vykdomosios, teisminės ir įstatymų leidžiamosios valdžių kontrolę ir pusiausvyrą, siūloma nustatyti dviejų kadencijų ribą ministrams pirmininkams ir išplėsti prezidento įgaliojimus.

Juo taip pat siekiama įtvirtinti Bangladešo, kaip daugiatautės ir daugiareliginės valstybės, pripažinimą.

Rinkėjų bus prašoma pareikšti nuomonę pagrindiniais klausimais viename klausime, suskirstytame į keturias dalis.

M. Yunusas ne kartą yra sakęs, kad rinkimai – pirmieji po praėjusių metų masinio sukilimo, per kurį buvo nuversta autokratinė Sheikh Hasinos (Šeich Hasinos) vyriausybė, – bus surengti vasario pradžioje.

Tikimasi, kad Rinkimų komisija tikslią datą patvirtins gruodį.

