Afganistaną supurtė žemės drebėjimas: žuvo mažiausiai 20 žmonių, šimtai sužeista

JAV Geologijos tarnybos (USGS) duomenimis, žemės drebėjimas įvyko vėlų sekmadienio vakarą netoli Mazari Šarifo miesto, 28 km gylyje.
Balcho ir Samangano provincijose žuvo daugiau kaip 20 žmonių, sužeista apie 320, pirmadienio rytą žurnalistams sakė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Sharafatas Zamanas, pabrėždamas, kad tai preliminarūs duomenys.
Jis nepateikė duomenų apie aukų skaičiaus pasiskirstymą pagal provincijas.
Žemės drebėjimas buvo juntamas ir už 420 km į pietus esančioje sostinėje Kabule, pasakojo agentūros AFP korespondentai. Mazari Šarife daug žmonių, baimindamiesi, kad jų namai gali griūti, išbėgo į gatves.
Mazari Šarife esanti garsioji Mėlynoji mečetė, 15 amžiaus architektūros paminklas, garsėjantis ryškiaspalvėmis plytelėmis, taip pat buvo apgadinta, paliudijo AFP žurnalistas.
Nuo mečetės – vienos iš nedaugelio likusių turistų lankytinų vietų šalyje – ypač nuo vieno iš jos minaretų, atskilo konstrukcijos gabalai ir išsibarstė po teritoriją.
Tai naujausia stichinė nelaimė Talibano vyriausybei, kuriai nuo 2021 m., kai perėmė Afganistano valdymą, teko patirti tris didelius ir mirtinus žemės drebėjimus, kai tuo tarpu parama iš užsienio, sudariusi šalies ekonomikos pagrindą, smarkiai sumažėjo.
Rugpjūčio pabaigoje per 6 balų stiprumo žemės drebėjimą Rytų Afganistane žuvo daugiau kaip 2 200 žmonių. Dideli drebėjimai vakarinėje Herato provincijoje, netoli Irano sienos, 2023 m. ir rytinėje Nangarharo provincijoje 2022 m. nusinešė šimtus gyvybių ir sugriovė tūkstančius namų.
Šalies Hindukušo regione, kur susiduria dvi tektoninės plokštės, požeminiai smūgiai yra dažni. Nuo 1900 m., Britų geologijos tarnybos duomenimis, užregistruota 12 žemės drebėjimų, kurių stiprumas buvo didesnis nei 7 balai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!