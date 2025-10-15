Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Atsinaujino konfliktas: naujo karo grimasos – šalys vėl apsikeitė smūgiais

2025-10-15 12:24 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-10-15 12:24

Afganistano ir Pakistano pasienyje per naujus susirėmimus žuvo 15 civilių ir dešimtys buvo sužeisti, trečiadienį naujienų agentūrai AFP pranešė Afganistano pareigūnai. Tuo metu Pakistanas skelbia, kad per susirėmimus su Pakistano pajėgomis prie pietvakarinės šalies sienos trečiadienio rytą žuvo apie 20 Talibano kovotojų.

2

Pasak Afganistano informacijos departamento atstovo Ali Mohammado Haqmalo, naktį pietiniame Afganistano Spin Boldako rajone prasidėjo susirėmimai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žuvusiųjų skaičių AFP patvirtino Spin Boldako rajono ligoninės pareigūnas Abdulas Janas Barakas, kuris teigė, kad buvo sužeista daugiau kaip 80 moterų ir vaikų.

Talibano vyriausybės atstovas Zabihullah Mujahidas apkaltino Pakistano pajėgas vėl vykdant išpuolius lengvaisiais ir sunkiaisiais ginklais Spin Boldako rajone.

Afganistano ir Pakistano konfliktas
Pareiškime Z. Mujahidas teigė, kad žuvo 12 civilių gyventojų ir dar 100 buvo sužeisti. Pareiškime neminimi jokie saugumo pajėgų aukų skaičiai.

Tačiau jame teigiama, kad po to, kai buvo nužudyti Pakistano kariai ir užimti postai bei ginklai, „rajone vėl įsivyravo ramybė“.

Visos įmonės rajone uždarytos, daugelis gyventojų pabėgo, pranešė AFP korespondentas.

Pakistanas: žuvo 15-20 Afganistano Talibano kovotojų

Per susirėmimus su Pakistano pajėgomis prie pietvakarinės šalies sienos trečiadienio rytą žuvo apie 20 Talibano kovotojų, pranešė pakistaniečių kariuomenė, tokiems incidentams pasienyje tarp kaimyninių šalių tęsiantis jau antrą savaitę. 

„Afganistano Talibanas ėmėsi bailių išpuolių keturiose vietose (...) Atremiant ataką, žuvo 15–20 Afganistano Talibano kovotojų ir daug buvo sužeista. Padėtis vis dar keičiasi“, – sakoma kariuomenės pranešime.

Be to, įtariama, kad per atskirus naktinius susirėmimus prie šiaurės vakarinės sienos žuvo apie 30 Talibano ir su jais susijusių kovotojų. 

Atsinaujinęs konfliktas

Smurtas atsinaujino, kai tarp abiejų kaimyninių šalių didėja įtampa, kurią kelia saugumo klausimai. Islamabadas kaltina Afganistaną, kad šis slepia Pakistano Talibano (TTP) vadovaujamas kovotojų grupuotes.

Pirmieji susirėmimai kilo šeštadienio vakarą, kai Kabulas pradėjo operacijas mažiausiai penkiose pasienio provincijose.

Talibano vyriausybė pareiškė, kad užpuolė Pakistano saugumo pajėgas „keršydama už Pakistano kariuomenės aviacijos smūgius Kabule“ po ketvirtadienį Afganistano sostinėje nugriaudėjusių sprogimų.

Islamabadas sekmadienį pažadėjo duoti ryžtingą atsaką, o abi pusės pranešė apie dešimtis aukų.

