TV3 naujienos > Užsienis

Situacija įtempta: uždaromi pasienio punktai tarp Pakistano ir Afganistano

2025-10-12 13:51 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-12 13:51

Svarbiausi pasienio punktai tarp Pakistano ir Afganistano sekmadienį buvo uždaryti po įnirtingų susirėmimų, kilusių per naktį po Talibano kaltinimų, kad Islamabadas šią savaitę vykdė oro antskrydžius, pranešė pareigūnai.

Įsiplieskia naujas karas: Pakistanui smogta iš oro, pasienyje – pajėgų susidūrimas (nuotr. Telegram)

Svarbiausi pasienio punktai tarp Pakistano ir Afganistano sekmadienį buvo uždaryti po įnirtingų susirėmimų, kilusių per naktį po Talibano kaltinimų, kad Islamabadas šią savaitę vykdė oro antskrydžius, pranešė pareigūnai.

1

Kaimyninių Afganistano ir Pakistano santykiai buvo įtempti nuo tada, kai 2021 metais Talibanas grįžo į valdžią Kabule. Islamabadas kaltina tenykščius valdžios atstovus priglaudžiant kovotojus, kurie vykdo antskrydžius jo teritorijoje, o Afganistanas šiuos kaltinimus neigia.

Afganistano Talibano pajėgos šeštadienio vakarą užpuolė Pakistano kareivius prie bendros sienos, apkaltinusios Islamabadą pažeidus jo suverenitetą po to, kai prieš dvi dienas Kabule ir pietryčiuose buvo girdėti sprogimai.

Nukovė 58 Pakistano karius

Talibano vyriausybė Afganistane sekmadienį pranešė, kad per naktį tarp kaimyninių šalių kilusius pasienio susirėmimus jų pajėgos nukovė 58 Pakistano karius.

Taip pat žuvo devyni Talibano kariai, spaudos konferencijoje Kabule sakė vyriausybės atstovas Zabihullah Mujahidas.

Abiejų pasienio pusių pareigūnai naujienų agentūrai AFP pranešė, kad Torchamo, jungiančio Pakistano Chaiber Pachtunchvos provinciją su Nangarharu Afganistane, ir Čamano, nutolusio daugiau nei 800 km į pietvakarius, perėjos buvo uždarytos.

Pakistaniečių ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas pasmerkė tai, ką jis pavadino „Afganistano provokacijomis“ palei Pakistano pasienio teritoriją praėjusią naktį.

„Pakistano gynybos klausimu nebus jokių kompromisų, o į kiekvieną provokaciją bus duotas stiprus ir veiksmingas atsakas“, – pareiškime teigė Sh. Sharifas, apkaltindamas Talibano valdžią Afganistane leidžiant „teroristiniams elementams“ naudoti jų žemę.

