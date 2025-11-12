Turistų pamėgtą salą supurtė du stiprūs žemės drebėjimai

Žemės drebėjimo epicentras buvo už maždaug 25 kilometrų į šiaurės rytus nuo turistų pamėgto Pafoso kurorto. Kipro žiniasklaida pranešė, kad stiprūs požeminiai smūgiai buvo juntami visoje saloje ir netgi toli nuo jos esančiose Turkijos, Izraelio ir Libano pakrantėse.
Kipro geologijos tarnyba pranešė, kad pirmasis ryte įvykęs žemės drebėjimas buvo 5,3 balo stiprumo. Žmonės išbėgo į gatves, atsargumo sumetimais buvo evakuotos mokyklos. Po to sekė daugybė mažų, vos juntamų virpesių.
Antrasis gyventojus išgąsdinęs stiprus žemės drebėjimas įvyko popietę, jo stiprumas taip pat viršijo 5 balus pagal Richterio skalę.
Ekspertai kažką prognozuoti stengėsi atsargiai. Kol kas didelių nuostolių nepadaryta, televizijos kanalui „Alpha TV“ sakė civilinės gynybos atstovas Panayiotisas Liassidesas.
Seismologai duodami interviu Kipro žiniasklaidai pabrėžė, kad turi praeiti 48 valandos, kol paaiškės, ar ryte įvykęs stiprus žemės drebėjimas buvo pagrindinis.
