Bandė burtais nužudyti prezidentą: nuteisti du vyrai, užsiėmę raganavimu

Vieno kaimo seniūnas Leonardas Phiris ir Mozambiko pilietis Jastenas Mabulesse buvo sulaikyti dar gruodį, kai valytoja pranešė apie sklindančius keistus garsus. Pas vyrus, valdžios institucijų teigimu, rastas gyvas chameleonas ir įvairūs „talismanai“, tarp jų – raudonas audeklas, neidentifikuoti balti milteliai bei gyvūno uodega.
„Nusikaltimo motyvas buvo nužudyti valstybės vadovą“, – teigė teisėjas Fine Mayambu. – „Nuteistieji buvo ne tik prezidento, bet ir visų Zambijos gyventojų priešai.“
Abiem vyrams skirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė su sunkiaisiais darbais.
Prokuratūra tvirtino, kad vyrus samdė opozicijos parlamento nario Emmanuelio „Jay Jay“ Bandos brolis, šiuo metu teisiamas už plėšimą, pasikėsinimą nužudyti ir pabėgimą iš areštinės.
Kaltinimai raganavimu nenaujiena
Nuosprendis priimtas pagal kolonijos laikų įstatymą, kriminalizuojantį raganavimą. Šis sprendimas priimtas tuo metu, kai prezidentas H. Hichilema susiduria su vis stiprėjančia kritika dėl laisvo žodžio ir politinės opozicijos ribojimo.
Žmogaus teisių stebėjimo organizacija (angl. Human Rights Watch) 2024 m. ataskaitoje tegiama: „Prezidento H. Hichilema administracija vis labiau rodo autoritarizmo tendencijas [...] valdžios institucijos persekiojo ir baugino žurnalistus, jaunimo aktyvistus bei politinės opozicijos lyderius už tai, kad jie reiškė nepritarimą ar kritiką vyriausybei.“
Kaltinimai raganavimu Zambijos politikoje nėra naujiena. Po H. Hichilemos varžovo Edgardo Lungu mirties sklandė gandai, esą prezidentas ketina panaudoti jo kūną okultinėms praktikoms (Kaip rašoma Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje, okultizmas – žinių apie antgamtines jėgas ir būtybes sistema, šių žinių praktinis taikymas žmogui ir gamtai paveikti).
„Asmeniškai aš netikiu raganavimu, niekada juo netikėjau – kaip žmogus, kaip šeimos narys, kaip krikščionis“, – sakė Zambijos prezidentas.
Vis dėlto daugelis šalies gyventojų tvirtina, kad tradiciniai dvasiniai tikėjimai neturėtų būti kriminalizuojami.
