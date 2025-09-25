Baltuosiuose rūmuose – nauja Trumpo provokacija: štai kuo pakeitė Bideno portretą

D. Trumpas prie Baltųjų rūmų išorės pristatė „prezidentų šlovės alėją“, kurioje eksponuojami visų ankstesnių valstybės vadovų portretai, išskyrus vieną.
Vietoj J. Bideno portreto respublikonų kandidatas pakabino nuotrauką, kurioje užfiksuotas automatinis parašas. Tai aliuzija į dažnus D. Trumpo teiginius, esą J. Bidenas kadencijos pabaigoje buvo pasimetęs ir iš tikrųjų nepriiminėjo sprendimų.
Šis gestas – dar vienas bandymas sumenkinti savo pirmtaką. Panašiai D. Trumpas kalbėjo ir antradienį Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, kurioje dalyvavo daugiau nei šimtas pasaulio lyderių.
Jis iki šiol nepripažino pralaimėjimo J. Bidenui 2020 m. rinkimuose, melagingai teigdamas, kad jų rezultatas buvo nulemtas sukčiavimo.
Trumpas tvirtina, kad Bideno administracija galėjo suklastoti jo parašą
Anksčiau D. Trumpas buvo užsiminęs, kad J. Bideną alėjoje „atstovaus“ būtent automatinis parašas. Jis be įrodymų tvirtino, jog J. Bideno administracijos pareigūnai galėjo suklastoti prezidento parašą, naudodami automatinių parašų įrenginį, ir priimti sprendimus jam nežinant.
Be to, D. Trumpas kėlė abejonių dėl dokumentų, pasirašytų automatiniu parašu – pavyzdžiui, malonės dekretų – galiojimo, nors šį prietaisą anksčiau yra naudoję ir kiti prezidentai.
Respublikonų vadovaujamas Atstovų Rūmų komitetas šiuo metu tiria J. Bideno administracijos automatinio parašo naudojimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!