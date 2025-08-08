Austrų savanoris pardavė namą ir automobilį, sakydamas, kad po karo gyvens Ukrainoje

M. Pollackas, kuris iš pradžių gabeno humanitarinę pagalbą, o dabar 93-iosios brigados karius moko taktinės medicinos, tai pasakė duodamas interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“.
„Kiekvienas iš mūsų, užsienio savanorių, jau pardavė viską, ką turėjo. 2022 m. pardaviau savo automobilį, paskiau ir namą. Tai nebuvo didelis namas, bet jo užteko, kad galėčiau tęsti darbą. Dabar Austrijoje nieko nebeturiu, išskyrus kelis man svarbius žmones, kuriuos lankysiu iki gyvenimo pabaigos“, – kalbėjo M. Pollackas.
Jis pasakojo, kad jo draugai ir artimieji Austrijoje skirtingai reagavo į jo savanorišką veiklą teikiant pagalbą ukrainiečiams, kurią jis pradėjo vykdyti iškart po to, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą.
„Nebebendrauju su daugeliu žmonių, su kuriais anksčiau draugavau. Ypač su tais, kuriems turiu nuolat aiškinti, kodėl esu čia. Aš nebenoriu to aiškinti. Žmonės arba tai supranta, arba ne. Tie, kurie vis dar nesupranta, ką mes čia darome ir kodėl tai darome, niekada nesupras, kad ir kiek su jais kalbėtum“, – pabrėžė M. Pollackas.
Jis pridūrė, kad tai yra ir viena iš priežasčių, kodėl pasibaigus Rusijos karui prieš Ukrainą jis negalės gyventi Austrijoje: „Turėsiu vėl ir vėl aiškintis, kodėl apskritai čia buvau. Ukrainoje man nereikės nieko aiškinti. Čia esu vienas iš milijonų. Čia visi supranta, kodėl aš čia esu“.
Paklaustas, ar liks Ukrainoje, austras vienareikšmiškai atsako: „Pasiliksiu. Tikrai pasiliksiu“.
Pokalbio metu M. Pollackas taip pat papasakojo, kaip ir kodėl pasidarė tatuiruotę su Ukrainos herbu ir užrašais „Šlovė Ukrainai!“ ir „Šlovė didvyriams!“
„2022 m. į Zaporižię atvežiau insulino civiliams, kurie turėjo jį toliau pristatyti į okupuotas teritorijas, kad padėtų diabetu sergantiems žmonėms. Kai kurie iš jų žuvo. Juos sustabdė rusų kareiviai ir privertė visus išlipti iš automobilio bei nusirengti. Tie, kurie turėjo daug arba didelių tatuiruočių, buvo sušaudyti. Matydami tatuiruotes, rusai sakė: „Azovas, nacis“. Tačiau jie buvo tik civiliai, norėję pristatyti insuliną. Tuomet pasakiau sau: jei rusai kada nors mane pagaus, tegul bent jau turi priežastį mane nužudyti. Todėl dabar turiu tatuiruotes su užrašais „Šlovė Ukrainai!“ ir „Šlovė didvyriams!“, – paaiškino austrų savanoris.
Kaip pranešė „Ukrinform“, austras Markusas Pollackas per pirmuosius devynis Rusijos invazijos į Ukrainą mėnesius iš viso įveikė apie 140 000 kilometrų, gabendamas medicininę ir humanitarinę pagalbą Ukrainai.
