TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Artėjant žiemai Zelenskis ukrainiečiams siūlo nemokamas keliones traukiniu

2025-11-01 20:10 / šaltinis: ELTA
2025-11-01 20:10

Artėjant žiemai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo ukrainiečiams naujos pagalbos, įskaitant nemokamas keliones geležinkeliu.

Karo pabėgėliai (nuotr. SCANPIX)

„Kalbame apie tris tūkstančius kilometrų, kad visi galėtų nemokamai pasirinkti geležinkelio maršrutus Ukrainoje: Lvivas–Kyjivas, Kyjivas–Dnipras ir bet kuris kitas [maršrutas]“, – šeštadienį savo kasdienėje vaizdo žinutėje pranešė V. Zelenskis, pridurdamas, kad programos  dar yra rengiama.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis sakė, kad Ukrainos geležinkeliai turėtų parodyti Ukrainos piliečiams, kad valstybės įmonėms skiriamos biudžeto lėšos tikrai pasitarnauja visuomenei.

Pavyzdžiui, V. Zelenskio minėtų kilometrų pakaktų dviem kelionėms tarp fronto linijoje esančio pramoninio Zaporižios miesto ir Užhorodo prie Slovakijos sienos.

Be to, vyriausybė parengs panašią į praėjusių metų žiemos programą, pagal kurią 14 milijonų ukrainiečių gavo po šiek tiek daugiau nei 20 eurų paramą.

„Šią žiemą mes tikrai fiksuosime dujų kainą – ji nebus didinama – taip pat ir elektros kainą privatiems namų ūkiams“, – pažadėjo V. Zelenskis.

1 kilovatvalandės elektros kaina šiuo metu yra šiek tiek mažesnė nei 0,09 euro. Tačiau po Rusijos dronų ir raketų atakų prieš elektrinės ir pastotes, didžiojoje šalies dalyje elektra tiekiama tik keletą valandų per dieną.

Net prieš 2022 m. vasario mėn. Rusijos invaziją Ukraina buvo skurdžiausia šalis Europoje pagal vienam gyventojui tenkančias pajamas, pasak Tarptautinio valiutos fondo. Beveik pusė Ukrainos valstybės biudžeto finansuojama užsienio paskolomis ir parama.

