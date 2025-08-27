Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Apie 63 proc. prancūzų pasisako už naujus rinkimus

2025-08-27 15:57 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 15:57

Apie 63 proc. prancūzų pasisako už naujus rinkimus, rodo apklausa, kuria remiasi agentūra „Reuters“.

Prancūzijos vėliava BNS Foto

Apie 63 proc. prancūzų pasisako už naujus rinkimus, rodo apklausa, kuria remiasi agentūra „Reuters“.

REKLAMA
0

Atitinkamai jie yra už parlamento paleidimą. Prancūzijos ministras pirmininkas François‘as Bayrou šiuo metu kovoja už savo mažumos vyriausybės politinį išlikimą. Dėl planuojamų didelių biudžeto apkarpymų jis paskelbė apie balsavimą dėl pasitikėjimo parlamente rugsėjo 8 d. Trys didžiausios opozicinės partijos ketina balsuoti prieš. Todėl vis labiau tikėtina, kad F. Bayrou vyriausybė kitą mėnesį grius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau sprendimą dėl parlamento paleidimo turi priimti prezidentas Emmanuelis Macronas. 51 proc. apklaustųjų nemano, kad ji žengs šį žingsnį. Jei premjeras pralaimės balsavimą, E. Macronas, užuot paleidęs parlamentą, gali paskirti ir naują vyriausybę.

Apklausą televizijos stoties LCI užsakymu atliko institutas „Ifop“. Joje rugpjūčio 26 d. dalyvavo 1 000 žmonių. F. Bayrou dieną prieš tai paskelbė apie balsavimą dėl pasitikėjimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų