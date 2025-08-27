Apie 63 proc. prancūzų pasisako už naujus rinkimus

Atitinkamai jie yra už parlamento paleidimą. Prancūzijos ministras pirmininkas François‘as Bayrou šiuo metu kovoja už savo mažumos vyriausybės politinį išlikimą. Dėl planuojamų didelių biudžeto apkarpymų jis paskelbė apie balsavimą dėl pasitikėjimo parlamente rugsėjo 8 d. Trys didžiausios opozicinės partijos ketina balsuoti prieš. Todėl vis labiau tikėtina, kad F. Bayrou vyriausybė kitą mėnesį grius.
Tačiau sprendimą dėl parlamento paleidimo turi priimti prezidentas Emmanuelis Macronas. 51 proc. apklaustųjų nemano, kad ji žengs šį žingsnį. Jei premjeras pralaimės balsavimą, E. Macronas, užuot paleidęs parlamentą, gali paskirti ir naują vyriausybę.
Apklausą televizijos stoties LCI užsakymu atliko institutas „Ifop“. Joje rugpjūčio 26 d. dalyvavo 1 000 žmonių. F. Bayrou dieną prieš tai paskelbė apie balsavimą dėl pasitikėjimo.
