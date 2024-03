„Žalgiriui“ palanki pergalė: „Partizan“ namų arenoje neatsilaikė prieš „Olympiacos“ šturmą

Prieš rungtynes, komandos žaidėjams jau esant ant parketo, „Štark“ arenoje tylos minute buvo pagerbti per teroro aktą Maskvoje žuvę žmonės.

Toks geras buvo padarytas tik Belgrade, kitose Eurolygos arenose pagerbimo nebuvo.

Pirmajame kėlinyje „Partizan“ buvo truktelėjusi į priekį (22:13), bet iki pirmosios mačo atkarpos pabaigos svečiai priartėjo – 17:22.

Antrajame ketvirtyje „Olympiacos“ buvo išlyginusi rezultatą (28:28), bet „Partizan“ atkarpa 12:2 leido susikrauti dviženklį atotrūkį, o jį dvitaškiu sušvelnino Nigelas Williamsas-Gossas – 32:40.

Po didžiosios pertraukos „Partizan“ toliau laikėsi priekyje, bet dabar jau įgijo dviženklį pranašumą ir sužaidus trisdešimt minučių pirmavo 59:46.

Ketvirtajame ketvirtyje „Olympiacos“ parodė savo charakterį ir ėmė lipti iš duobės: per 3 minutes į savąjį krepšį nepraleido nė taško, pati pelnė 12 taškų ir priartėjo – 58:59. Nors Frankas Kaminsky pasižymėjo dvitaškiu (61:58), OLY pelnė dar 6 taškus be atsako ir jau buvo priekyje – 64:61.

Užvirusi kova taškas į tašką apogėjų pasiekė prasidėjus paskutinei minutei, kai rezultatas dar buvo lygus. Tuomet Moustapha Fallas įkrovė iš viršaus (71:69), o „Partizan“ savo atakos metu net triskart kartojo netikslius metimus, bet išlyginti rezultato taip ir nesugebėjo. Pražanga sustabdytas N.Williamsas-Gossas sumetė baudas (73:69), Kevinas Punteris tritaškio nepataikė ir OLY išsaugojo pergalę savo rankose.

I.Brazdeikis ir Nazas Mitrou-Longas nuo suolo nepakilo. „Partizan“ žaidė be Zacho LeDay‘aus, kuris grįžo iš tėvo laidotuvių, bet rungtyniauti dar nebuvo pasiruošęs. Tuo tarpu OLY laimėjo su blankiu Alecu Petersu, kuris per 14 minučių įmetė vos 3 taškus ir liko be naudingumo balų.

„Partizan“: Kevinas Punteris 19 (1/6 tritaškiai, 5 rez. perd.), Frankas Kaminsky 14 (8 atk. kam., 5 rez. perd.), Bruno Caboclo 13 (8 atk. kam.), P.J.Dozieris 12 (9 atk. kam.), Mateušas Ponitka 8 (7 atk. kam.).

„Olympiacos“: Nigelas Williamsas-Gossas 17, Kostas Papanikolaou 13, Thomasas Walkupas 11, Isaiah Canaanas 10.