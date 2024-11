„Žalgirio“ lyderis – vienas pirmųjų, vilkėjusių šią aprangą: „Tai beprotiška“

Šalia Paryžiaus esančiame mieste Kretėjuje gimęs gynėjas į „Paris“ atvyko 2018-siais – tais pačiais metais, kai klubas buvo įkurtas.

Tą vasarą jis paliko „Metropolitans 92“ komandą, kai nebuvo patenkintas Roko Leki-Ukičiaus atvykimu. Keletą mėnesių buvęs be klubo, galiausiai jaunas žaidėjas sukirto rankomis su Paryžiaus klubu.

Tuo metu „Paris“ dar murkdėsi šalies antrojo diviziono dugne, komanda buvo patyrusi septynias nesėkmes per aštuonerias rungtynes, o komandos lyderiui, dabar karjerą jau baigusiam Danieliui Dillonui reikėjo pagalbos.

Visa kita – istorija.

Pirmosiose savo rungtynėse su „Paris“ apranga S. Francisco sumetė 18 taškų, o tuomet įkvėpė komandą šešerių iš eilės laimėtų rungtynių atkarpai.

Prabėgo beveik šešeri metai, o Sylvainas Francisco – Eurolygos žaidėjas, debiutavęs pajėgiausiame Senojo žemyno turnyre praėjusiame sezone su „Bayern“.

Dar netikėčiau skamba, kad Eurolygoje yra ir jo buvusi komanda „Paris“.

Sylvain Francisco is going to his home country. Ready for the EuroLeague action tomorrow, @ParisBasketball? 🇫🇷👀 pic.twitter.com/NI0wE5eP8P