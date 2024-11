Po Seimo priimto sprendimo – sporto atstovų reakcija: „Sudėtingas gyvenimas taps dar sudėtingesniu“

Krepšinio klubai ir federacija sako, kad šis įstatymo projektas suduoda rimtą smūgį sportui, o Lietuvos krepšinio lyga didelės problemos neįžvelgia. Atvirkščiai, mato kitų galimybių.

Azartinių lošimų bendrovės per pastarąjį dešimtmetį tapo nepakeičiamos sporto klubų ir organizacijų maitintojos. Štai šiuo metu Lietuvos krepšinio lygoje šešių iš dešimties komandų pavadinimuose yra lažybų bendrovių vardai.

Maža to, bent minimalia suma lažybininkai remia net devynias iš dešimties stipriausių lygos komandų.

Štai „Šiaulių-Casino Admiral“ krepšinio klubo atstovai sako, kad toks parlamentarų sprendimas kenkia krepšiniui.

„Klubui atsilieps ženkliai. Mes šiandien skaičiuojam, kad paramos suma yra apie 33 proc. Manau, tai yra eilinis smūgis iš valstybės sportui. Galime sakyti šitas yra viena iš paskutinių svertų atimtų iš sporto“, – sakė „Šiaulių-Casino Admiral“ klubo marketingo vadovas Irmantas Kukulskis.

LKL direktorė situacijos pernelyg nedramatizuoja

Tuo tarpu Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) vadovas Mindaugas Balčiūnas teigė: „Konkrečiai tai visų klubų pagrindiniai rėmėjai yra lažybų bendrovės, visų lygų rėmėjai yra lažybų bendrovės. Sudėtingas gyvenimas taps dar sudėtingesniu.“

Viena iš lažybų kontorų yra netgi generalinė pačios Lietuvos krepšinio lygos rėmėja. Tiesa, jos direktorė būsimo draudimo nedramatizuoja, ir net sako, kad jis yra teisingas.

„Mūsų lygos požiūriu, kaip ir paprastų žmonių požiūriu, kad lošimų reklamos pastaruoju metu buvo gal kiek ir daugoka“, – teigė Rasa Liuimienė.

Jei įstatymą pasirašys prezidentas Gitanas Nausėda, jis įsigalios nuo kitų metų liepos.

Tiesa, įstatymas numato pereinamąjį trejų metų laikotarpį, per kurį artimiausius trejus metus su apribojimais lažybininkų reklama dar bus leidžiama. Tačiau ir be to krepšinio klubai mato langą, esą komandų pavadinimuose lažybų įstaigų pavadinimai įstatymo lieka neapriboti.

„Čia klausimas lieka atviras, nes įstatyme nenumatyta situacija, nes prekės ženklas, apie lygą kalbant, lyga registravo, ir tai yra vientisas pavadinimas“, – teigė Rasa Liuimienė.

M. Balčiūnas prisiminė ir alkoholio reklamos draudimą

O LKF prezidentas Mindaugas Balčiūnas tikisi, kad valstybė, iš sporto atimdama vieną iš finansinių šaltinių, pristatys planą, kuo klubai ir organizacijos tokius rėmėjus galėtų pakeisti, ir prisimena, kad prieš daugiau nei dešimtmetį įvedus alkoholio reklamos draudimą, finansinė netektis sportui kompensuota nebuvo.

„Jei žiūrėsime, kaip buvo su alkoholio reklama, tai įrankių taip ir nebuvo sukurta, kad visuomeniniams organizatoriams, sporto federacijos gautų papildomas lėšas“, – sakė jis.

Lošimų bendrovėms sporto klubų ir organizacijų rėmimas per pastaruosius metus tapo gera investicija. Remiantis oficialiais duomenimis, visos didžiausios azartinių lošimų įmonės pernai generavo milijonus grynojo pelno, o šios rinkos lyderio „Top Sport“ pelnas pernai siekė 45 milijonus eurų.