Tomas Pačėsas: „Jei visi žinotų, kaip man po***, gal baigtų kritikuot“

T. Pačėsas trenerio darbo nėra dirbęs nuo 2017-ųjų, kuomet paliko Vilniaus „Lietuvos rytą“. Po šio etapo alytiškis vadovavo „Dzūkijos“ klubui, kurį 2022-siais pardavė Gedimino Žiemelio valdomai „Basketball Holding Company“.

Galimas buvusio krepšininko atitrūkimas nuo krepšinio sukėlė klausimų visuomenėje ir krepšinio bendruomenėje. Vis dėlto pats Atlanto žaidynių bronzos laimėtojas, panašu, į kritiką dėmesio nekreipia.

„Tomai, kokį atsaką turit kritikams savo? Daug kas sako, kad ilgą laiką nedirbot ir panašiai. Bet trumai – kokį atsaką turit į visą šitą?“ – klausė Tautvydas Šležas T. Pačėso laidos pabaigoje.

„Jei visi žinotų, kaip man po***, tai gal baigtų kritikuot“, – su šypsena veide rėžė T. Pačėsas, netrukus atsiprašęs už keiksmažodį.

„Fantastiškas atsakymas, su kuriuo ir galim baigti laidą“, – pridūrė T. Šležas.

Laidos metu Lietuvos rinktinės trenerių štabo narys pabrėžė, jog nacionalinėje komandoje motyvacinių kalbų nebus.

„Čia išvis turėtų nebūti, adrenalino lygis turėtų maksimaliai būti užkeltas į viršų per paties savidiscipliną, norą ir tuos dalykus. Be abejo, ir Bendžius, ir Olisevičius puikioje formoje, ir Beliauską norime pabandyti – labai stabilus metikas. Norime, kad tikėtų ne tik treneriais, bet ir pats savimi. Jei žaidėjas savimi netiki, yra sudėtinga. Turi būti užtikrintas, be jokių atbulinių. Kaip totorių kalboje, „į priekį“ yra žodis „alga“, o sako: kaip atgal? Pas mus, sako, nėra atgal. Mes apsisukom ir vėl į priekį. Taip norėtume, kad visi jaustųsi. Duosime pasitikėjimo kreditą kiekvienam žaidėjui, mes juos kviečiam, mes jais tikim. Čia jau jų galimybių ribos, jų šansas. Kaip jie tą išnaudos, kaip supras... Manau, visi yra pajėgūs“, – kalbėjo T. Pačėsas.

Jis pasakojo, kad žiūri daug krepšinio rungtynių.

„Daug krepšinio, daug Eurolygos, – pasakojo rinktinės trenerio asistentas. – Žaidžia lietuvių komandos taurėje, ULEB‘e, FIBA. Stebėdamas penkias lietuvių komandas, tu automatiškai stebi penkias kitas komandas iš kitų šalių. Pažinimas labai geras. Lenkija – natūraliai, ten praleidau 11 metų ir žaisdamas, ir dirbdamas treneriu. Man tai sentimentalu, žinau daug savininkų komandų, daug vadovų, visi mane pažįsta, lengva komunikuoti, stebėti.“