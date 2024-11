Solidus Jokubaitis „Maccabi“ į pergalę OAKA arenoje neatvedė

Rokas ant parketo praleido 26 minutes, per kurias pelnė 13 taškų (2/6 dvit., 2/5 trit., 3/4 baud. met.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, prarado 2 ir perėmė 1 kamuolį, gavo bloką, 2 kartus prasižengė ir išprovokavo 3 varžovų pražangas.

Lietuvio sąskaitoje – 14 naudingumo balų.

Po dviejų kėlinių Tel Avivo komanda pirmavo 10 taškų (47:37), tačiau nugalėtojai sprendėsi rungtynių pabaigoje.

That big man connection! 💪@juanchiviris41 finds @ThiasLsf for a big two handed slam! #MotorolaMagicMoments | @Moto pic.twitter.com/LEsn3cG5NU