Puikiu dėjimu pasižymėjęs Sedekerskis su „Baskonia“ krito prieš „Anadolu Efes“

Šiose rungtynėse buvo ir dar vienas lietuviškas akcentas – joms teisėjavo Jurgis Laurinavičius.

T. Sedekerskis per 23 minutes pelnė 9 taškus (3/4 dvit., 1/3 trit.), atkovojo 7 kamuolius, išprovokavo 3 pražangas bei surinko 16 naudingumo balų.

Pasižymėjo lietuvis ir puikiu dėjimu.

Sedekerskis goes all the way!#FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/14K8Up9vN0