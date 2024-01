„Warriors“ įveikė vėl Joelą Embiidą praradusią „76ers“

San Fransisko komandą į priekį vedė Stephenas Curry. Gynėjas realizavo 8 tritaškius iš 13 ir iš viso surinko 37 taškus. Jonathanas Kuminga prie pergalės prisidėjo 26 taškais.

Pralaimėjusiems Tobias Harrisas pelnė 26 taškus. Rezultatyviausias sezono rungtynes sužaidė turkas Furkanas Korkmazas, įmetęs 19 taškų.

Po dviejų praleistų mačų į aikštę sugrįžęs Joelas Embiidas nebaigė rungtynių. Jis ant parketo grumdamasis dėl kamuolio pajuto kelio skausmus ir toliau neberungtyniavo. Aukštaūgis šiąnakt pelnė 14 taškų.

Joel Embiid is headed to the locker room after Jonathan Kuminga fell on him



Hope he's ok 🙏 pic.twitter.com/iZysg8pULR