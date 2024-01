Prie legendos savo pavardę įrašęs Domantas Sabonis fiksavo karjeros rekordą ir vedė „Kings“ į pergalę

D. Sabonis šiandien Memfyje žibėjo ryškiai. Lietuvis pelnė 20 taškų (10/11 dvit.), atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir atkovojo 26 kamuolius, o tai yra jo atkovotų kamuolių karjeros rekordas. Ankstesnis geriausias karjeros rezultatas buvo 25 atkovoti kamuoliai 2021 m. lapkričio 29 d. Indianos komandoje prieš Minesotos ekipą.

D. Sabonis taip pat pirmoje rungtynių pusėje pataikė 10 iš 11 metimų iš žaidimo ir atkovojo 16 kamuolių – tai yra „Kings“ rekordas nuo 1985 m., kai klubas persikėlė į Sakramentą.

Šįvakar D. Sabonis prisijungė prie legendinio Wilto Chamberlaino, kuris yra vienintelis žaidėjas NBA istorijoje (nuo 1956-1957 m. sezono, kai buvo pradėta skaičiuoti rezultatyvių perdavimų statistika), surinkęs statistikos eilutę 20-25-5 su 90 proc. pataikymu. Pastarasis tai yra padaręs net 6 kartus.

With his performance tonight, Domantas Sabonis joins Wilt Chamberlain (6x) as only players in NBA history (since assists were tracked in 1956-57) to have a 20-25-5-90% line. 20 PTS, 26 REBS, 5 AST, 10/11 FGM (90.9%) pic.twitter.com/BHzO8lbJi4

Rezultatyviau už lietuvį „Kings“ gretose pasirodė De’Aaronas Foxas, kuris pelnė 23 taškus.

Jarenas Jacksonas jaunesnysis buvo „Grizzlies“ lyderis, pelnęs 22 taškus, o Santi Aldama, pataikęs 5 iš 14 metimų, įmetė 16 taškų.

Pirmoje rungtynių pusėje „Grizzlies“ pirmavo 15 taškų skirtumu ir savo išlaikė persvarą iki trečiojo ketvirčio vidurio.

A tenacious effort by @Dsabonis11 tonight in Memphis ⤵️



Sabonis is the fourth player in franchise history to have multiple 20-20-5 games in more than one season 😲



👑 26 rebounds, 20 points pic.twitter.com/4qz0GZKDVe

REKLAMA