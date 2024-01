Jono Valančiūno ekipa Kazio Maksvyčio akivaizdoje patyrė trečiąjį pralaimėjimą iš eilės

Jonas Valančiūnas aikštelėje praleido beveik 20 min., per kurias pelnė 11 taškų (4/7 dvit., 3/4 baud.) ir atkovojo 7 kamuolius.

Tiesa, šis mačas turėjo ir kitą lietuvišką atspalvį. JAV rungtyniaujantį rinktinės kapitoną šįkart stebėjo nacionalinės komandos vyr. treneris Kazys Maksvytis.

Rezultatyviausiai J. Valančiūno gretose pasirodė Brandonas Ingramas su 28 taškais, 7 atkovotais kamuoliais ir 6 rezultatyviais perdavimais. Zionas Williamsonas pridėjo dar 26 taškus, tačiau to nebuvo gana.

Lėta pradžia pasmerkė Bostono komandą šeštadienį 19 taškų pralaimėti „Clippers“, o šįkart „Celtics“ ir vėl vangiai pradėjo rungtynes su „Pelicans“, o per pirmąjį ketvirtį greitai atsiliko 14 taškų.

Antrajame kėlinyje Naujojo Orleano krepšininkai padidino savo pranašumą iki 17, o po vėlyvo Bostono spurto skirtumas įpusėjus mačui sumažėjo iki 60:50.

