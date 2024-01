Kaip pranešta WDRB-TV, remdamasi teismo įrašais ir Indianos valstijos policijos atstovu spaudai, 37-erių metų R. Rondo sekmadienio popietę buvo sustabdytas Indianos Džeksono apygardoje dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo, tačiau policininkai užuodė marihuanos kvapą.

Per kratą buvo rastas ginklas ir narkotinės medžiagos. Krepšininkas buvo išveštas į apygardos kalėjimą, kur sumokėjo užstatą.

Rajon Rondo was arrested Sunday in Indiana on misdemeanor charges of unlawful possession of a firearm, drug paraphernalia and marijuana, per @WDRBNews pic.twitter.com/K1lYUcUPIv