Vos nesibaigė tragiškai: Venesuelos gynėjas „nušienavo“ Lionelį Messi

Venesuelos rinktinės gynėjas Luisa Martinezas pabandė apsiginti ir viskas gavosi labai grubiai – aukštai pakelta ištiesta koja jis parbloškė L.Messi. Už šį veiksmą teisėjas gynėjui skyrė raudoną kortelę.

Argentina iškovojo pergalę 3:1, L.Messi aikštėje išbuvo visas 90 minučių.

Kitame atrankos ture Argentinos rinktinė susitiks su Brazilija.

Foul on Messi that led to a red card during Argentina’s game vs Venezuela. Glad his leg isn’t in pieces after that 😰 pic.twitter.com/WGRS93p6Kj