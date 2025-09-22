Visos Lietuvos irkluotojų įgulos įveikė pasaulio čempionato atrankas

Kamilė Kralikaitė ir Ugnė Juzėnaitė moterų pavienių dviviečių valčių (W2-) trečiajame atrankos plaukime finišavo trečioje vietoje (7:03,76 min.) ir tarp 12-os stipriausių planetoje pateko dėka puikaus užfiksuoto laiko. Verta pažymėti, kad šis plaukimas buvo toks greitas, kad į pusfinalį pateko visos 5 jame irklavusios įgulos.
Povilas Juškevičius ir Arnedas Kelmelis vyrų pavienių dviviečių valčių (M2-) ketvirtajame atrankos plaukime finišavo trečioje vietoje (6:22,47 min.). Vietą pusfinalyje jiems taip pat garantavo puikus užfiksuotas laikas.
Dovydas Stankūnas, Mantas Juškevičius, Povilas Stankūnas ir Domantas Stankūnas vyrų pavienių keturviečių valčių (M4-) trečiajame atrankos plaukime pirmavo nuo pirmųjų yrių ir finišo liniją kirto pirmi (5:58,45 min.), artimiausius varžovus aplenkę daugiau nei 4 sek., bei taip pat pateko į pusfinalį. Apskritai tarp visų šios rungties dalyvių mūsiškių laikas atrankoje buvo net ketvirtas.
Viktorija Senkutė užtikrintai laimėjo moterų vienviečių valčių (W1x) antrąjį atrankos plaukimą (7:17,93 min.), kuriame pirmavo nuo pat starto iki finišo, ir pateko į pusfinalį.
„Labai nekantravau lenktyniauti. Čia esame jau savaitę, šiandien Šanchajuje puikus oras, tad smagu buvo pagaliau varžytis. Aš tiesiog stengiuosi vėl pajusti irklavimo džiaugsmą. Man patinka irklavimas, aš čia atvykau juo pasimėgauti, o ne vaikytis medalių ar konkrečių vietų. Noriu būti kartu su savo komanda ir mėgautis kiekviena minute Šanchajuje“, – išlipusi iš valties organizatoriams kalbėjo V. Senkutė.
O štai Giedriaus Bieliausko iki pusfinalio Šanchajuje laukia kiek ilgesnis kelias. Lietuvis vyrų vienviečių valčių (M1x) trečiajame atrankos plaukime finišavo ketvirtas (6:52,01 min.), o užfiksuotas laikas leido be didesnių problemų patekti į ketvirtfinalį.
Rugsėjo 28 d. pasaulio čempionate pasirodys ir šeštoji Lietuvos įgula – U. Juzėnaitė ir A. Kelmelis startuos mišrių porinių dviviečių valčių (Mix2x) atrankoje.
