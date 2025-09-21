Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Lietuvos įgulos užtikrintai žengė į pasaulio irklavimo čempionato pusfinalį

2025-09-21 22:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 22:30

Šanchajuje (Kinija) sekmadienį startavo pasaulio irklavimo čempionatas. Pirmąją dieną sėkmingai pasirodė abi Lietuvos įgulos.

Kamilė Kralikaitė ir Ugnė Juzėnaitė (Balint Czucz nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Šanchajuje (Kinija) sekmadienį startavo pasaulio irklavimo čempionatas. Pirmąją dieną sėkmingai pasirodė abi Lietuvos įgulos.

Kamilė Kralikaitė ir Ugnė Juzėnaitė moterų pavienių dviviečių valčių (W2-) trečiajame atrankos plaukime finišavo trečioje vietoje (7:03,76 min.) ir tarp 12-os stipriausių planetoje pateko dėka puikaus užfiksuoto laiko. Verta pažymėti, kad šis plaukimas buvo toks greitas, kad į pusfinalį pateko visos 5 jame irklavusios įgulos.

Lietuvių įgula – Povilas Juškevičius ir Arnedas Kelmelis – vyrų pavienių dviviečių valčių (M2-) ketvirtajame atrankos plaukime finišavo trečioje vietoje (6:22,47 min.), o vietą pusfinalyje jiems garantavo puikus užfiksuotas laikas.

Pirmadienį čempionatą pradės dar 3 Lietuvos įgulos.

