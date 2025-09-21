Lietuvos įgulos užtikrintai žengė į pasaulio irklavimo čempionato pusfinalį

Kamilė Kralikaitė ir Ugnė Juzėnaitė moterų pavienių dviviečių valčių (W2-) trečiajame atrankos plaukime finišavo trečioje vietoje (7:03,76 min.) ir tarp 12-os stipriausių planetoje pateko dėka puikaus užfiksuoto laiko. Verta pažymėti, kad šis plaukimas buvo toks greitas, kad į pusfinalį pateko visos 5 jame irklavusios įgulos.
Lietuvių įgula – Povilas Juškevičius ir Arnedas Kelmelis – vyrų pavienių dviviečių valčių (M2-) ketvirtajame atrankos plaukime finišavo trečioje vietoje (6:22,47 min.), o vietą pusfinalyje jiems garantavo puikus užfiksuotas laikas.
Pirmadienį čempionatą pradės dar 3 Lietuvos įgulos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!