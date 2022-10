Vertingiausi NBA klubai: nepasikeitęs lyderis ir labai skirtinga lietuvių atstovaujamų klubų situacija

NBA lygoje šiemet išvysime tris lietuvius.

Jonas Valančiūnas toliau atstovaus Naujojo Orleano „Pelicans“ klubui, Domantas Sabonis po mainų žiemą liko Sakramento „Kings“ gretose, o NBA svajonės toliau vaikosi su Indianos „Pacers“ sutartį pasirašęs Deividas Sirvydis.

NBA lygos virtuvėje sukasi milžiniškos sumos. Finansinis variklis suteptas gerai, tačiau, nepaisant to, finansinė komandų būklė toli gražu ne visada atsispindi rodomose rezultatuose aikštėje.

Galbūt kai kurie nustebtų, kuris klubas yra vertingiausias. O kurioje vietoje yra dabartiniai NBA čempionai ir kaip sekasi lietuvių atstovaujamoms komandoms?

Omenyje turima vertė yra visos frančizės. Tai yra verslo modelis, į kurį įeina daug sričių, pradedant nuo prekės ženklo, arenos ir t.t.

Visų pirma, pažvelkime į lietuvių atstovaujamų komandų vertę.

Įdomu tai, kad J. Valančiūno atstovaujama „Pelicans“ rikiuojasi visiškame dugne ir užima paskutinę 30-tąją vietą (1,51 mlrd. JAV dolerių).

Nors klubas naujokų biržoje prieš tris metus pasikvietė tokį talentą kaip Zioną Williamsoną, per mainus per tą laiką gavo Brandoną Ingramą ar CJ McCollumą, praėjusiais metais pateko ir į atkrintamąsias, vis dėlto to nebuvo gana.

Pakankamai neblogi rezultatai aikštėje nepakėlė tiek klubo vertės, kiek galbūt tikėjosi savininkai. Pasak ESPN, dėl to prisideda ir nepatrauklus paties klubo įvaizdis ar kokiame mieste žaidžia komanda.

Tuo tarpu Domanto Sabonio atstovaujama Sakramento „Kings“ vertinama 2,06 mlrd. ir tarp lygos komandų užimą 15-tąją vietą.

Nors „Kings“ jau 16 metų nesugeba perlipti NBA atkrintamųjų varžybų slenksčio, tai netrukdo visai frančizei gana gerai tvarkyti verslo reikalus už aikštės ribų.

Ant NBA parketo šiemet bent jau minimaliai turėtume išvysti Deividą Sirvydį. Jis pasirašė kontraktą su Indianos „Pacers“.

Šio klubo, kuriam keturis sezonus prieš persikeldamas į Sakramentą rungtyniavo ir D. Sabonis, vertė siekia 1.8 mlrd. Tai yra vienuoliktas rezultatas NBA lygoje.

Vertingiausių NBA klubų dešimtukas (sportico duomenimis):

10 vieta. Dalaso „Mavericks“ (2,72 mlrd.)

Praėjusiais metais klubas buvo laipteliu žemiau. Tačiau Dalaso klubas pasižymi gana stabiliais rezultatais ir nuolat išsilaiko daugmaž dešimtuke, jei kalbėtume apie finansinius komandos rodiklius.

Komandos savininku jau 22 metus yra garsusis Markas Cubanas. Su Luka Dončičiumi priešaky savininkas tikisi, kad pagaliau artimiausiu metu pavyks vėl iškovoti čempionų žiedus.

9. Toronto „Raptors“ (2,74 mlrd.)

2,74 mlrd. vertinamas „Raptors“ klubas yra turtingiausia komanda Kanadoje. Prieš tris metus laimėta NBA lyga dar labiau pagerino jų finansinę būklę.

Per dešimt metų organizacijos vertė padidėjo daugmaž 400 proc. Anot „Forbes,“ 2012-aisiais klubo vertė siekė daugmaž 400 mln. eurų, tad šuolis į priekį yra milžiniškas.

8. Hjustono „Rockets“ (2,79 mlrd.)

„Rockets“ išlaiko poziciją dešimtuke. Dar visai ne taip seniai komanda pakeitė savininkas, o valdžią 2017-aisiais perėmė milijardierius verslininkas Tilmanas Fertitta.

Komandos vertė kasmet šiek tiek kyla, vis dėlto solidūs finansiniai rezultatai kol kas neatsispindi aikštėje, nes NBA lygoje klubas nedemonstruoja solidžių rezultatų.

7. Los Andželo „Clippers“ (3,16 mlrd.)

Klubo savininkas Steve'as Ballmeris yra turtingiausias tarp visų NBA komandų savininkų. Verslo maganatas ir buvęs „Microsoft“ vykdomasis direktorius kartais vadinamas vienu įdomiausių savininkų dėl savo neslepiamų emocijų, ypač mačų, kuriame lankosi, metu.

Jam valdant klubo vertė vis kyla. Vis dėlto, nepaisant visko, „Clippers“ vis dar nepavyko iškovoti pirmojo savo titulo nuo tada, kai 1970-aisiais prisijungė prie NBA tuometiniu „Bufalo Braves“ pavadinimu.

6. Boston „Celtics“ (3,44 mlrd.)

Bostono ekipa kartu su „Lakers“ yra daugiausiai NBA titulų laimėjusios komandos (po 12). Geri rezultatai ir stabilus žaidimas per daugybę metų padėjo ekipai išlaikyti ir stabiliai augančią visos frančizės vertę.

Ne tik finansiškai, tačiau ir istorine prasme „Celtics“ yra vienas labiausiai vertinamų ir garsiausių klubų lygoje. Praėjusiais metais jie galėjo iškovoti ir dar vieną lygos titulą, bet didžiajame finale serijoje nusileido „Golden State Warriors“.

5. Čikagos „Bulls“ (3,53 mlrd.)

Nuo Michaelo Jordano eros jau prabėgo nemažai laiko, bet legendinė Čikagos ekipa vis dar laikoma viena iš vertingiausių lygos komandų.

DeMaro Derozano ar Lonzo Ballo prisiviliojimas tik padės komandai toliau išlaikyti savo vertę. Komandoje yra ir lietuviškas atspalvis, kadangi Artūras Karnišovas klube dirba krepšinio operacijų viceprezidentu.

4. Bruklino „Nets“ (3,61 mlrd.)

Verslininkas Joe Tsai įsigijo klubą prieš penkerius metus už maždaug 2,3 mlrd. JAV dolerių. Nuo tada klubo vertė pakilo milijardu.

O tokios žvaigždės komandoje kaip Kevinas Durantas, Kyrie Irvingas ar Benas Simmonas tik dar labiau padės vertei augti.

Žinoma, tikra uoga ant torto būtų NBA čempionų titulas. Nors Bruklino ekipa turi gerą sudėtį, tačiau aikštėje puikių rezultatų dar teks palaukti.

3. Los Andželo „Lakers“ (5,63 mlrd.)

Jei kalbėtume apie tai, kas laimėjo daugiausiai titulų per lygos istoriją, Los Andželo klubas būtų dar aukščiau, tačiau „Lakers“ pagal frančizės vertę yra trečioje vietoje.

Magicas Johnsonas, Kareemas Abdul Jabbaras, Kobe Bryantas, LeBronas Jamesas. Tai tik maža dalis superžvaigždžių, kurios anksčiau ar dabar vilki klubo marškinėlius.

Būtent dėl to „Lakers“ visada buvo viena labiausiai palaikomų komandų lygoje. Žinoma, dėl to ir klubo vertė visada yra stabiliai aukšta.

2. San Francisko „Golden State Warriors“ (6,03 mlrd.)

Dabartinių NBA čempionų klubo vertė per 12 pastarųjų metų pakilo nuo 450 mln. iki 6 mlrd. JAV dolerių. Taip nutiko dėl jų dominavo lygoje, kai Steveno Kerro auklėtiniai laimėjo keturis titulus per pastaruosius septynis sezonus.

Pagrindines žvaigždes išlaikiusi komanda drąsiai taiskysis ir į dar vieną trofėjų naujajame sezone. Beje, klubo žvaigždė Stephenas Curry ateinantį sezoną bus daugiausiai uždirbantis lygos krepšininkas.

Amerikietis savo sąskaitą papildys kiek daugiau nei 48 mln. JAV dolerių.

1. Niujorko „Knicks“ (6,12 mlrd.)

Nesiseka aikštėje, tačiau bent jau šioje kategorijoje legendinis klubas yra pirmas. „Knicks“ jau kelinti metai iš eilės neužleidžia vertingiausio NBA klubo pozicijos.

Nepaisant to, kad paskutinį kartą čempionų žiedus jie laimėjo 1973-aisiais metais.

Klubas įsikūręs viename žinomiausių miestų pasaulyje, tad tai komandai suteikia dar daugiau šansų auginti savo vertę. O kas verslo pasaulyje nežino dar ir garsiosios miesto „Madison Square Garden“ arenos?