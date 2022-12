Tubelis NCAA čempionate sužaidė vienas geriausių sezono rungtynių

Arizonos universiteto „Wildcats“ komandos lietuvis per 30 minučių pelnė 26 taškus (7/8 dvit., 2/2 trit., 6/10 baud.), atkovojo 9, perėmė 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą ir kartą suklydo.

„Wildcats“ komanda rezultatu 93:68 sutriuškino Morgano valstybinio universiteto komandą.

Arizonos komanda išlieka vienu pretendentų laimėti pagrindinį NCAA titulą. Šiuo metu lietuvio atstovaujamas universitetas tarp visų reitingo komandų užima 5 vietą.

Not your ordinary steal and score from @azuolaz10 👀#BearDown | #RunWithUs pic.twitter.com/VmAphr3xOh