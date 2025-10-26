Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Tottenham“ užtikrintai svečiuose nugalėjo „Everton“

2025-10-26 20:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 20:30

Londono „Tottenham“ Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 3:0 sutriuškino Liverpulio „Everton“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Londono „Tottenham“ Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 3:0 sutriuškino Liverpulio „Everton“ futbolininkus.

0

Micky van de Venas smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Tottenham“ į priekį 1:0. Netrukus Jake‘as O'Brienas tiksliai nukreipė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas po VAR peržiūros užfiksavo nuošalę ir rezultatas išliko nepakitęs.

M. van de Venas pirmojo kėlinio pabaigoje antrą kartą pasiuntė kamuolį į vartus ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.

Pape Mataras Sarras rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

„Tottenham“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkęs 17 taškų ir rikiuojasi trečioje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Everton“ su 11 taškų žengia keturioliktas.

