„Tottenham“ užtikrintai svečiuose nugalėjo „Everton“

Micky van de Venas smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Tottenham“ į priekį 1:0. Netrukus Jake‘as O'Brienas tiksliai nukreipė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas po VAR peržiūros užfiksavo nuošalę ir rezultatas išliko nepakitęs.
M. van de Venas pirmojo kėlinio pabaigoje antrą kartą pasiuntė kamuolį į vartus ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.
Pape Mataras Sarras rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
„Tottenham“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkęs 17 taškų ir rikiuojasi trečioje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Everton“ su 11 taškų žengia keturioliktas.
