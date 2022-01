„Tottenham“ naujus metus pradėjo dramatiška pergale 96-ą rungtynių minutę

Šiose rungtynėse Antonio Conte treniruojami Londono futbolininkai kamuolį kontroliavo net 74 proc. laiko, o ne vieną puikią progą pasižymėti turėjo Harry Kane’as ir Sergio Reguilonas.

Puikų darbą gindamas savo vartus atliko širšių vartininkas Danielis Bachmannas, atrėmęs net 8 į vartų plotą skriejusius kamuolius.

Teisėjas rungtynių pabaigoje pridėjo net 8 minutes, o pergalingas įvartis krito šeštąją pridėto laiko minutę.

Standartinėje situacijoje kamuolį į baudos aikštelę pakėlęs pietų korėjietis Heung-Min Sonas čia surado gynėją Davinsoną Sanchezą, kuris smūgiu galvą nuginklavo D. Bachmanną 1:0.

95:45 - Davinson Sánchez's header against Watford is the latest winning goal Tottenham have scored in a @premierleague game since Opta have exact times of goals in the division (from 2006-07), timed at 95:45. Sting. pic.twitter.com/WQmQMmiknz