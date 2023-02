Totalinį krepšinį žaidžiantis Sabonis pagerino „Kings“ legendos Webberio rekordą

Prie „Kings“ sėkmės ypač svariai prisideda Domantas Sabonis. Lietuvis praėjusią naktį pergalingame mače su Portlando „Trail Blazers“ demonstravo įspūdingus skaičius ir užfiksavo trigubą dublį.

Lietuvis pelnė 18 taškų, atkovojo 18 kamuolių, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir 3 kartus perėmė kamuolį.

Tai buvo jau septintasis D. Sabonio trigubas dublis šiame sezone. Universalų ir dominuojantį krepšinį demonstruojantis lietuvis aplenkė „Kings“ legendą Chrisą Webberį, kuriam priklausė ankstesnis per sezoną surinktų trigubų dublių rekordas.

Ch. Webberis „Kings“ klube žaidė 1998–2005 m. ir su juo yra siejamos didžiausios Sakramento ekipos pergalės.

lucky No. 7️⃣ 🍀@DSabonis just recorded his 7th triple-double of the season, breaking Chris Webber's Sacramento-era record 🙌

D. Sabonis praėjusią naktį užfiksavo ir dar vieną pasiekimą – 12 kartą šiame sezone baigė mačą surinkdamas dvigubą dublį su bent 15 atkovotų kamuolių.

„Tai yra puiku. Tai parodo, kaip mes sunkiai dirbame kaip komanda. Tai nebuvo rungtynės apie mane. Aš ieškojau komandos draugų, jie ieškojo manęs ir tai komandinis žaidimas. Esu dėkingas visiems komandos draugams ir mūsų dar laukia daug darbo“, – po rungtynių sakė D. Sabonis.

"It has nothing to do with me, my teammates have to make shots." @dsabonis11 on setting the Sacramento-era single season triple-double record.

„Kings“ klubo istorijoje tai yra geriausias rezultatas nuo 2015–2016 m., kai per sezoną dvyliką tokių galingų dvgubų dublių surinko kita klubo legenda DeMarcusas Cousinsas.

D. Sabonis pirmauja visoje NBA lygoje pagal atkovotus kamuolius ir artimiausią varžovą Nikolą Vučevičių (Čikagos „Bulls“) lenkia 17 atkovotais kamuoliais.

Sėkmingi D. Sabonio skaičiai konvertuojasi į pergales ir ypač solidžius „Kings“ rezultatus – Sakramento klubas šiuo metu Vakarų konferencijoje užima 3 vietą.

