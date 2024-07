Tiesiogiai: „Euro 2024“ pusfinalyje susitinka Ispanija ir Prancūzija

Prancūzai iki pusfinalio sugebėjo nukeliauti nepaisant to, kad demonstruoja „bedantį“ puolimą.

Per 5 šio čempionato rungtynes Didier Deschampso auklėtiniai iš viso yra įmušę 4 įvarčius, o net 2 kartus prancūzų varžovai įsimušė į savo vartus. Tuo tarpu Ispanija kartu su Vokietija čempionate pirmauja pagal pelnytus įvarčius ir jų yra pelnę po 11-a.

Prancūzams taip pat buvo žadama pirmoji vieta D grupėje, tačiau joje jie neįveikė Nyderlandų ir Lenkijos rinktinių bei finišavo antroje vietoje. Tai lėmė sunkesnį Prancūzijos kelią į pirmenybių ketvirtfinalį, nes jau aštuntfinalyje teko galinėtis su Belgija, kurią prancūzai įveikė 1:0, po 85-ą minutę Jano Vertongheno į savo vartus įsimušto įvarčio.

Ketvirtfinalis su Portugalija tapo tikru nervų karu, o jame „Les Bleus“ pademonstravo charakterį ir šventė pergalę po 11 metrų baudinių serijos.

Nors į D. Deschampsą Prancūzijoje skrieja vis daugiau kritkos strėlių dėl nuobodoko rinktinės žaidimo, pats treneris kritikams atkirto griežtai.

„Galite eiti žiūrėti ką nors kito. Tai kitoks Europos čempionatas nei kiti, jame mušama mažiau įvarčių nei kituose turnyruose. Mes turime padaryti Prancūzijos žmones laimingais su mūsų rezultatais. Jei švedams mūsų žaidimas nuobodus, man tai neįdomu“, – Švedijos žurnalistui spaudos konferencijoje atsakė į Pasaulio čempionų sostą 2018 metais šalies rinktinę atvedęs legendinis futbolininkas.

D. Deschampsas taip pat pripažino, kad ispanai kol kas žaidė geriausią futbolą visame čempionate.

„Ispanija turi puikius vidurio saugus, sugeba išlaikyti žaidimo kontrolę, yra pavojinga komanda puolime, tačiau viską lipdo žaidėjai aikštės viduryje. Tačiau aukštą lygį išlaiko visi žaidėjai. Nenoriu daryti spaudimo Ispanijai, bet tai komanda, kuri žaidė geriausiai. Toks mano įspūdis“, – sakė jis.

