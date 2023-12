„Thunder” pasiekė geriausią rezultatą per pastaruosius 8 sezonus: užfiksavo neeilinį pasiekimą

„Knicks“ pirmavo tik mačo pradžioje, o antrojo kėlinio pradžioje „Thunder“ įgijo rekordinį 17 taškų pranašumą.

Vis tik trečiojo kėlinio pabaigoje rezultatas tapo lygus. Tuomet savo žodį tarė Shai Gilgeous Alexanderis, Jalenas Smithas ir namuose žaidusi „Thunder“ iškovojo pergalę.

Abi komandos taikliai metė iš toli – „Thunder“ nuo trijų taškų zonos atakavo 43,3 proc. taiklumu, o „Knicks“ – 41,2.

„Knicks“ kovą po krepšiais laimėjo 40:27, tačiau „Thunder“ blokavo net 10 metimų, kai Niujorko krepšininkai vos 2.

Be to, „Thunder“ suklydo vos 4 kartus, kai „Knicks“ – 18. Keturios klaidos – itin retas reiškinys krepšinyje, ypač atsižvelgiant į NBA žaidimo stilių ir tai, kad rungtynės trunka net 48 min.

S. G. Alexanderis ir J. Smithas pelnė po 36 taškus, Chetas Holmgrenas pridėjo 22.

Niujorko klubui Julius Randle‘as pelnė 25, Jalenas Brunsonas 24, Immanuelis Quickley – 22 taškus.

Gražiausius rungtynių epizodus rasite šios naujienos viršuje esančiame lange.

West standings update ‼️



For the 1st time since 2015-16, the Thunder have won 20 games in their first 29 games of a season!



For more, download the NBA App: 📲https://t.co/oRfhdB9x5m pic.twitter.com/PZGsh09L4j