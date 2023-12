Solidaus Domanto Sabonio pasirodymo neužteko – „Kings“ skaudžiai pralaimėjo Portlande

Domantas Sabonis mače surengė galingą pasirodymą. Lietuvis pelnė 34 taškus (14/19 dvit., 6/7 baud.), atkovojo 12 kamuolių bei atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Tai buvo geriausios jo sezono rungtynės pagal taškus.

Rezultatyviau už D. Sabonį pasirodė De’Aaronas Foxas, kuris buvo per plauką nuo savo karjeros rezultatyvumo rekordo.

Amerikietis sumetė 43 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Daugiausiai taškų per rungtynes jis yra pelnęs du kartus, kai pasižymėjo 44 taškais.

Tiesa, šie du krepšininkai buvo vieninteliai Sakramento pusėje, kurie pasižymėjo dviženkliu taškų skaičiumi. Kitas pagal rezultatyvumą komandoje buvo Harrisonas Barnesas su 9 taškais.

Keon ➡️ Domas ➡️ Keon ➡️ Domas 💥



Domas scores his 11th point of the first quarter and the Kings 16th in the paint 👑 pic.twitter.com/DWsquROrvz