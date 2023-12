Jonas Valančiūnas pasižymėjo dvigubu dubliu, tačiau „Pelicans“ apmaudžiai krito pratęsime

J. Valančiūnas rungtynėse surinko dvigubą dublį. Lietuvis pelnė 17 taškų (8/13 dvit., 1/3 baud.) ir atkovojo 13 kamuolių. Tiesa, rungtynėse jis taip pat susirinko 5 asmenines pražangas.

Rezultatyviausiai „Pelicans“ gretose žaidė Brandonas Ingramas, kurio sąskaitoje buvo 24 taškai, dar 23 pridėjo ir Zionas Williamsonas.

Komandos beveik koja kojon žengė iki trečiojo kėlinio vidurio, kai „Pelicans“ surengė atkarpą 19:4 ir persvėrė rezultatą į savo pusę jau dviženkliu skaičiumi (80:65).

Visgi į lemiamą kelinį Memfio krepšininkai sugrįžo su naujomis jėgomis ir, laimėję jį 23:36, išlygino rezultatą ir komandos keliavo į pratęsimą.

Likus 13 sekundžių iki pratęsimo pabaigos Ja Morantas dėjimu išvedė savo komandą į priekį 109:115, tačiau arenos šeimininkai nepasidavė.

JA MORANT. SEALS THE DEAL.



Memphis pulls out the win in an OT thriller! pic.twitter.com/AlAyrwxQaO