  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Teterevkova – Europos čempionato pusfinalyje, Plytnykaitė ir Juška pagerino asmeninius rekordus

2025-12-04 12:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 12:00

Liubline (Lenkija) vykstančiame Europos plaukimo čempionate trumpame (25 m ilgio) baseine į dar vieną pusfinalį pateko Kotryna Teterevkova.

Kotryna Teterevkova | Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.

Liubline (Lenkija) vykstančiame Europos plaukimo čempionate trumpame (25 m ilgio) baseine į dar vieną pusfinalį pateko Kotryna Teterevkova.

0

Lietuvė savo pagrindinėje rungtyje – 200 m krūtine – atranką baigė per 2 min. 22.57 sek. ir užėmė 8-ą vietą. Ji yra ir šios rungties Lietuvos rekordininkė (2:20.48).

Greičiausiai atrankoje plaukė britė Angharad Evans (2:20.83). Antra buvo airė Ellie McCartney (2:21.39), trečia – rumunė Daria Asaftei (2:21.50).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Smiltė Plytnykaitė su nauju karjeros rekordu (2:27.68) buvo 20-a tarp 22 dalyvių. Iki pusfinalio lietuvei trūko 2.11 sek.

Moterų 200 m plaukimo krūtine pusfinalis prasidės ketvirtadienį 20.32 val.

Į pusfinalį patekusios sportininkės:

Vyrų 100 m plaukime peteliške Tajus Juška plaukė greičiausiai karjeroje (51.50) ir buvo 24-as tarp 49 sportininkų. Nuo pusfinalio lietuvį skyrė vos 0.15 sek.

Atrankoje greičiau nei per 50 sek. plaukė 3 atletai – prancūzas Maxime‘as Grousset (49.58), lenkas Michalas Chmielewskis (49.61) bei šveicaras Noe Ponti (49.68).

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

