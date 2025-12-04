Teterevkova – Europos čempionato pusfinalyje, Plytnykaitė ir Juška pagerino asmeninius rekordus

Lietuvė savo pagrindinėje rungtyje – 200 m krūtine – atranką baigė per 2 min. 22.57 sek. ir užėmė 8-ą vietą. Ji yra ir šios rungties Lietuvos rekordininkė (2:20.48).
Greičiausiai atrankoje plaukė britė Angharad Evans (2:20.83). Antra buvo airė Ellie McCartney (2:21.39), trečia – rumunė Daria Asaftei (2:21.50).
Smiltė Plytnykaitė su nauju karjeros rekordu (2:27.68) buvo 20-a tarp 22 dalyvių. Iki pusfinalio lietuvei trūko 2.11 sek.
Moterų 200 m plaukimo krūtine pusfinalis prasidės ketvirtadienį 20.32 val.
Į pusfinalį patekusios sportininkės:
Vyrų 100 m plaukime peteliške Tajus Juška plaukė greičiausiai karjeroje (51.50) ir buvo 24-as tarp 49 sportininkų. Nuo pusfinalio lietuvį skyrė vos 0.15 sek.
Atrankoje greičiau nei per 50 sek. plaukė 3 atletai – prancūzas Maxime‘as Grousset (49.58), lenkas Michalas Chmielewskis (49.61) bei šveicaras Noe Ponti (49.68).
