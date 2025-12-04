Kondratavičius atskleidžia „Žalgiris-2“ komandos užkulisius ir pasiruošimą principinei dvikovai su „Rytas-2“

Pastarasis laidoje pasidalins savo patirtimi ir supažindins su „Žalgiris-2“ komandos užkulisiais – R. Kondratavičius jau kurį laiką į pergales veda jaunimą.
„Žiūrovams bus įdomu išgirsti, kokių nestandartinių sprendimų ėmėsi treneris ir visa „Žalgirio“ organizacija, kad iškovotų Eurolygos jaunimo titulą. Labai ilgai tai atrodė nė neįmanoma, tolima svajonė – jaunimo Eurolygoje dominavo ispanai, italai ir prancūzai. Tačiau paskutinis titulas atsidūrė būtent jaunųjų „žalgiriečių“ rankose. Laidoje Rokas apie visa tai papasakos. Sužinosime, kaip dirbama su psichologais, koks yra jaunimas, ko jam reikia, kas veikia, o kas – ne“, – pasakoja „GoŽalgiris“ vedėja Asta Žukaitė-Nalivaikienė.
Be to, laidoje bus aptartas ir gruodžio 6-ąją įvyksiančios NKL rungtynės tarp Kauno „Žalgiris-2“ ir Vilniaus „Rytas-2“ komandų. Šį mačą nuo 14 val. šeštadienį stebėti kvies TV6 kanalas.
„Kaip laidoje sakys Rokas, tai – dar labiau principinis mūšis nei LKL tarp „Žalgirio“ ir „Ryto“. Kodėl jis toks išskirtinis? Kodėl jie taip tam ruošiasi ir to laukia? Tą sužinosime jau šį vakarą“, – tai, ką išgirsime laidoje, pasakoja Asta.
O iškart po laidos – Kauno „Žalgirio“ ir Tel Avivo „Maccabi“ akistata.
Kaip pastebi A. Žukaitė-Nalivaikienė, šiuo metu ši komanda yra Eurolygos turnyro lentelės pabaigoje. Tai – nestabilus, tačiau būtent todėl ir pavojingas varžovas.
„Tai – komanda, kuri bet kada gali iššauti. O šį sezoną jie tą jau įrodė, kai nugalėjo tokias topines komandas kaip Madrido „Real“ ir „Hapoel“, – atkreipia dėmesį žurnalistė.
Anot jos, ypač varžovų komanda gali iššauti puolime: „Būtent to ir reikėtų labiausiai saugotis – neįsivelti į taškų lenktynes ar jiems priimtiną greitą, bėgantį krepšinį. „Žalgiris“ turi viską, kad varžovus sustabdytų ir žaistų taip, kas jiems yra priimtina, išnaudodami visas savo stiprybes.“
Asta primena, kad varžovų komandoje žaidžia ir buvęs „Žalgirio“ žaidėjas Lonnie Walkeris. Tiesa, nors žaidėjui Eurolygoje buvo prognozuota itin šviesi ateitis, žurnalistės teigimu, kol kas ji dar nėra tokia, kokios visi tikėjosi.
„Bus įdomu jį pamatyti, o ir „Žalgiris“ jam arenoje ruošia siurprizą“, – intriguoja A. Žukaitė-Nalivaikienė ir kviečia nepraleisti šio vakaro kovos.
Visas „Žalgirio“ kovas Eurolygoje šį sezoną parodys TV3, o Go3 pakvies visoms turnyro rungtynėms.
Interviu su R. Kondratavičiumi šiandien stebėkite nuo 19.30 val. per TV3, o iškart po to – „Maccabi“ ir „Žalgirio“ akistata.
