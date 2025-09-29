T.Masiulis: apie jauduliuką prieš debiutą, ryšį su Šaru ir vienintelį tikslą

„Žalgirio“ vairą perėmęs Tomas Masiulis apžvelgė komandos startą, jaudulį prieš debiutą vyriausiojo trenerio poste bei išlaikytą ryšį su Šarūnu Jasikevičiumi, kurį sutiks jau pirmąją savaitę.
Prieš pirmąsias rungtynes jis pripažino, kad laiko pasiruošti galėjo būti ir daugiau, bet raudonų vėliavų komandos žaidime tikino nematantis.
„Vertinant aplinkybes, kokias turėjome, kažkiek žaidėjų nebuvo, bet manau, kad pagal tas aplinkybes esame pasiruošę gerai, tikime savo komanda ir laukiame sezono pradžios“, – teigė strategas.
– Kiek pirmos trejos sezono rungtynės leido sulipdyti komandą?
– Visos komandos bus dar toli nuo to žaidimo, nes tik sezono pradžia, neseniai susirinkę. Iš kiekvienų LKL rungtynių norėjome kažką pasiimti, manau, kad ir pasiėmėme. Paskutinės su „Neptūnu“ buvo tikrai geros analizei. Žengėme nedidelį, bet žingsniuką į priekį.
– Kas labiausiai džiugina ir ko labiausiai trūksta?
– Džiugina, kad visi sveiki, tai yra svarbiausias klausimas. Trūksta laiko, susižaidimo, supratimo, nes tikrai esame nauja komanda, naujas trenerių kolektyvas. Tokie elementarūs dalykai.
– Labiausiai į akis krenta vos 24 procentų tritaškių taiklumas. Tai kelia nerimą ar sezono pradžioje ar sezono pradžioje nieko nereiškia?
– Aišku, kaip treneris, noriu, kad procentas būtų kuo geresnis. Kol kas susikuriame metimus ir metame gana laisvus, bet čia priklauso nuo varžovų gynybos. Žinojome, kad Lietuvoje mums nemažai duos mesti tų metimų. Dirbame ant to ir svarbiausia, kad susikuriame tuos metimus.
– Spalį net aštuonerios rungtynės. Nebus daug laiko treniruotėms ir teks mokytis rungtynėse?
– Būtent. Ne tik spalio, visi mėnesiai bus tokie, jei ne aštuonerios, tai daugiau rungtynių. Šitoje Eurolygoje, prie šitų tempų, po trejas rungtynes per savaitę žaidžiant, treniruočių yra mažai, tad kiekviena treniruotė, rungtynės ir net rytinis pamėtymas mums yra svarbus. Norime, kad žaidėjai tai suprastų ir atiduotų save treniruotėse.
– Koks rezultatas tenkintų spalio mėnesį?
– Tikrai neskaičiuoju, net neįsivaizduoju. Klausiate, šnekate, o man rezultatas svarbus tik kitose rungtynėse su „AS Monaco“. Važiuojame kovoti ir siekti pergalės.
– Naujas startas ir jums pačiam, jau pirmą savaitę du Eurolygos finalininkai, Spanoulis ir Jasikevičius. Yra jaudulio?
– Visada jaudulys yra, bet ne tik prieš juos. Anksčiau ar vėliau reikės prieš juos žaisti, toks tvarkaraštis ir nepergyvenu dėl dalykų, kurių negaliu pakeisti. Normalu, kad Eurolygoje yra jauduliukas, bet prasidės rungtynės ir tai baigsis. Kaip ir buvau krepšininku, taip pat jaučiausi.
– Yra treneris, prieš kurį akistatos laukiate labiausiai?
– Ne paslaptis, su kuriuo laukiame. Pasimatyti laukiu.
– Šarūnas Jasikevičius pasiskundžia ir savo problemomis ar laiko savyje?
– Viską papasakojo, kas traumuoti ir netraumuoti ir kaip žais, viską papasakojo. Juokauju, tokiais dalykais nešnekame, bet ryšį palaikome. Yra daug temų ir aplink krepšinį.
– Yra kažkoks progresas klubo ir gerbėjų santykiuose?
– Ne man klausimas, aš šito negaliu kontroliuoti. Norime, kad visi būtų ir tos atmosferos, dėl kurios visa Europa ir šneka apie mus.
– Sezono pradžioje naujas treneris ir susižaidimo paslaptis gali tapti pranašumu prieš kitas komandas?
– Netikėtumo faktorius yra, bet jie turėjo susidaryti vaizdą iš kelių mūsų draugiškų rungtynių ir LKL mačų. Kažko smarkiai nepakeisime. Vaizdas kažkoks yra, gali būti pliusų, gali būti ir minusų.
– Su kokia ambicija einate į šį sezoną, įkrintamosios ar kažkas daugiau?
– Asmeniškai ambicija yra, kad komanda būtų pasiruošusi kiekvienoms rungtynėms, o tada galime šnekėti apie kažkokį rezultatą. Reikės žaisti pilna jėga ir išspausti iš žaidėjų maksimumą. Vienam gali atrodyti, kad žaisdamas 80 procentų atsiduoda maksimaliai ir tai yra didžiausias trenerio iššūkis.
