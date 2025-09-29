Paulius Motiejūnas: sekame Izraelio klubų situaciją

Sujudimas įvyko, kai UEFA svarsto galimybę pašalinti šios šalies klubus iš turnyrų, taip pat vis daugiau šalių pareiškė, kad nedalyvaus Eurovizijoje, jeigu ten bus Izraelis, tad svarstoma juos braukti ir iš šio muzikinio konkurso.Pirmadienį FIBA Čempionų lygoje žaidžianti Trapanio „Shark“ paprašė pašalinti Izraelio klubą iš jos grupės.
Eurolygoje šiame sezone yra dvi Tel Avivo ekipos – „Maccabi“ ir „Hapoel“.
„Eurolyga seka situaciją, kuri yra sunki. Mes toliau stebime ir reaguosime. Ar UEFA sprendimas turės įtakos? UEFA yra futbolas, bet kai tokios didelės organizacijos priima sprendimus, jie turi įtakos. Krepšinis neturi būti įtrauktas į politinius reikalus, bet mes sekame situaciją“, – sakė P.Motiejūnas.
Krepsinis.net primena, kad „Hapoel“ namų rungtynes žais Bulgarijos sostinėje Sofijoje, o „Maccabi“ – Serbijos sostinėje Belgrade.
