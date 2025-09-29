Prieš sezono startą – pakeitimai Eurolygos taisyklių knygoje

Šiek tiek pakeista griežčiausių nuobaudų sistema – nuo šiol arbitrai galės be įspėjimo skirti technines pražangas už vaidybą ir nesportišką elgesį. Įspėjimai ir toliau bus dalinami už laiko vilkinimą, trukdymą varžovams ar kabojimą ant lanko.
Išspręsta akis badžiusi problemas – trenerių bandymai greitas varžovų atakas stabdyti įžengiant į aikštę ir atsiperkant tik technine pražanga. Nuo šiol už tokius veiksmus bus iškart skiriama diskvalifikacinė pražanga.
Taip pat kiek praplėstos vaizdo peržiūrų galimybės. Nuo šiol treneriai galės teikti iššūkius dėl užfiksuotų aštuonių sekundžių taisyklės pažeidimo ir arbitrai privalės tokius epizodus peržiūrėti.
Peržiūros nuo šiol galės būti naudojamos ir patikrinti, kuriam žaidėjui reikia skirti pražangą, jei situacija nebuvo aiški ar įsivėlė sekretoriato klaida. Tiesa, tai bus atliekama tik teisėjų sprendimu – tokio iššūkio treneriai teikti negalės.
Eurolygos sezonas startuoja jau antradienį, rugsėjo 30-ąją.
